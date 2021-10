Quảng Nam: Phát hiện 159 F0 tại một trường học ở huyện miền núi Nam Trà My

(VTC News) -

Ngày 27/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Nam Trà My cho biết, Trung tâm Y tế huyện vừa phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nam Trà My và ghi nhận tổng cộng 159 trường hợp dương tính nCoV (chủ yếu là học sinh).

Ngành Y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân huyện Nam Trà My.

Ngoài ra, ngành Y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại Trường THCS Trà Mai và ghi nhận 2 em học sinh dương tính nCoV; Trường Tiểu học Kim Đồng cũng ghi nhận 2 em học sinh dương tính nCoV.

Ông Võ Đăng Thuận, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nam Trà My cho biết, trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang diễn biến vô cùng phức tạp, UBND huyện đã có quyết định cho học sinh ở các trường có ca mắc COVID-19 nghỉ học từ ngày 26/10 cho đến khi có thông báo mới.

Phòng GD&ĐT huyện đang thực hiện theo Phương án 117 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như chỉ đạo của tỉnh đối với các trường học còn lại trên địa bàn huyện bằng cách học trực tuyến.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Nam Trà My, trong sáng 27/10, nhiều cán bộ y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam được điều động lên huyện để giúp địa phương truy vết, truy tìm F0 nhưng bị mắc kẹt do Quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà Don (huyện Nam Trà My) bị sạt lở nặng.

Hiện, các ngành chức năng đang tích cực thông tuyến, khắc phục điểm sạt lở.