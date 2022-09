Năm học này, điểm trường Tắk Pổ tổng cộng 2 lớp học (lớp ghép gồm 2 khối 1 và 2 do cô Trà Thị Thu chủ nhiệm với 12 em, lớp mầm non do cô Hà Thị Thanh Thanh phụ trách với 24 em). (Ảnh: Trà Thị Thu)