Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên tại các khu du lịch

(VTC News) -

Ngày 28/4, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông vừa ký văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau dịp lễ 30/4 - 1/5.

Sau lễ 30/4 - 1/5, ngành Y tế Quảng Nam sẽ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên tại các khu du lịch.

Theo đó, ông Trần Văn Tân chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố vận động người dân không tập trung đông người trong dịp nghỉ lễ, bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng.

UBND giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở VH-TT&DL thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất với UBND tỉnh về kết quả thực hiện việc nhập cảnh các chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao người nước ngoài và công dân, lao động, học sinh Việt Nam về nước.

Lãnh đạo tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các BQL di tích, Bảo tàng, Ban tổ chức lễ hội, người đứng đầu các thiết chế văn hóa, thể thao, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho người tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, khán giả đến rạp chiếu phim, khách tham quan bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh, người tham gia lễ hội, khách du lịch.

Ngoài ra, các địa phương trên địa bàn tỉnh chỉ tổ chức đón khách khi đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế. Đặc biệt, sau lễ 30/4 - 1/5, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên tại các cơ sở y tế, các khu du lịch, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, nhà ga, bến tàu, sân bay, nơi tụ tập đông người...để kịp thời ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Hội An tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, giải trí dịp lễ 30/4 - 1/5

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An cho hay, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, TP Hội An sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giải trí, thể thao hấp dẫn, mới lạ để phục vụ người dân và du khách. ​

Hội An sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, giải trí dịp lễ 30/4 - 1/5.

Trong đó, đáng chú ý là lễ hội biển An Bàng “Alo, Summer” khởi động mùa hè đầy màu sắc tại bãi biển An Bàng - top 25 bãi biển đẹp nhất châu Á do trang web du lịch nổi tiếng thế giới TripAdvisor công bố. ​Lễ hội biển An Bàng gồm nhiều hoạt động đa sắc màu, mang tính cộng đồng cao. Du khách sẽ có những trải nghiệm ẩm thực phong phú với hơn 20 gian hàng ẩm thực, 5 gian hàng ẩm thực chay, 4 gian hàng các món tráng miệng…

Ngoài ra còn có nhiều hoạt động thể thao, vui chơi diễn ra tại Hội An vào dịp lễ 30/4 - 1/5 như: Giải chạy "Discovery Marathon Hội An”; Không gian Âm nhạc và Triển lãm ảnh Trịnh Công Sơn; Tổng kết cuộc thi Ảnh, Ảnh cưới, Video clip Hội An - Tình yêu nơi tôi đến và biểu diễn nghệ thuật với sự góp mặt của ca sĩ Trọng Khương (Á quân Người Kể Chuyện Tình 2019), ca sĩ Phượng Vũ (top 4 The Voice 2015). ​

Chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian Quảng Nam hứa hẹn mang đến cho khán giả một không gian sân khấu đậm bản chất văn hóa xứ Quảng...Ở đó, các nghệ nhân, nghệ sĩ xứ Quảng sẽ biểu diễn tổng hợp các bộ môn nghệ thuật sân khấu truyền thống của người dân Quảng Nam như hát dân ca, hát bội, trình diễn nhạc cụ dân tộc truyền thống...

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An ​cho hay, trong dịp lễ sắp tới, TP Hội An sẽ tiếp tục áp dụng chương trình giảm 50% giá vé đối với vé tham quan khu phố cổ, làng gốm Thanh Hà và làng rau Trà Quế. Bên cạnh đó, để phòng chống dịch COVID-19, các cơ quan chức năng thành phố sẽ triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền cổ động trực quan, bố trí nhân viên hướng dẫn, kêu gọi, nhắc nhở du khách đến Hội An tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, đeo khẩu trang và thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch trong suốt quá trình tham quan. Tại các quầy vé sẽ được bố trí khẩu trang, nước sát khuẩn phục vụ miễn phí cho du khách.