Quảng Nam: Hai người nước ngoài cầm bảng xin cứu giúp trên đường phố Tam Kỳ

(VTC News) -

Ngày 20/3, Thượng tá Nguyễn Thành Vân – Phó trưởng Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an TP Tam Kỳ vừa phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam vào cuộc xác minh, tìm hiểu vụ việc hai người nước ngoài xin cứu giúp.

Hai du khách người Nga cầm bảng đứng xin tiền của người đi đường ở Quảng Nam. (Ảnh: B.Đ)

Theo Thượng tá Vân, chiều 15/3, tại ngã tư Hùng Vương - Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ, hai người nước ngoài cầm tấm bảng bằng bìa carton ghi nội dung "cứu giúp không có tiền" nhằm xin tiền của người đi đường.

Qua xác minh, hai người này có quốc tịch Nga, sang Việt Nam du lịch và khi đến TP Tam Kỳ thì cạn kiệt tài chính nên đứng xin tiền để có chi phí cho việc sinh hoạt, đi lại.

Sau khi nắm bắt hoàn cảnh, cơ quan chức năng đã giải thích, hướng dẫn và vận động 2 du khách không tiếp tục việc cầm bảng đứng xin tiền. Hội Chữ thập đỏ TP Tam Kỳ đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí để 2 người nước ngoài này ổn định cuộc sống trong quá trình tạm trú tại địa phương. Đến ngày 17/3, 2 du khách người Nga đã rời khỏi Tam Kỳ để di chuyển vào Quảng Ngãi.

Được biết, cách đây 2 tuần, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh hai người nước ngoài (một nam, một nữ) đứng tại góc ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Ngô Văn Sở (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), trên tay cầm tấm biển với nội dung “Cứu giúp không có tiền”.

Sau khi hình ảnh đăng tải cũng khiến dư luận xôn xao. Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng sau đó yêu cầu các đơn vị, địa phương vào cuộc xác minh thông tin hai người này.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt ở địa điểm trên thì hai người nước ngoài đã đi mất nên chưa thể mời họ về để làm việc.

THỐNG NHẤT