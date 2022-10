Quảng Nam: Cố vượt sông Na để về nhà, hai người dân bị lũ cuốn mất tích

(VTC News) -

Ngày 10/10, ông Ngô Tấn Lạc - Chủ tịch UBND xã Trà Cang, huyện Nam Trà My xác nhận, lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm hai nạn nhân bị lũ cuốn mất tích.

Mưa to khiến nhiều khu vực thấp trũng ở Quảng Nam bị ngập lụt.

Khoảng 16h ngày 9/10, khi đang cố vượt sông Na (đoạn giáp ranh giữa 2 xã Trà Cang và Trà Nam) để về nhà, anh Hồ Văn Tiến (37 tuổi, trú nóc Tak Leng, xã Trà Cang) cùng chị Hồ Thị Dâu (28 tuổi, trú nóc Long Cheng, xã Trà Cang) bị dòng nước lũ chảy xiết cuốn mất tích.

Theo ông Lạc, từ chiều qua đến nay, trên địa bàn xã xuất hiện mưa rất to, kết hợp với địa hình phức tạp, nguy hiểm nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện, chính quyền địa phương đang tiếp tục huy động lực lương để tìm kiếm tung tích hai nạn nhân.

Trong 24 giờ qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có mưa to, có nơi mưa rất to; dự báo trong vài ngày tới các địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại các địa phương miền núi.

Hiện nay, mực nước trên các sông đang lên, có khả năng xuất hiện một đợt lũ (với đỉnh lũ cụ thể như sau: Sông Vu Gia ở mức trên báo động 2, sông Thu Bồn và sông Tam Kỳ ở mức báo động 1).