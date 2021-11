Quảng Nam chọn 2 khu di sản văn hóa thế giới thí điểm đón khách quốc tế

(VTC News) -

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có phương án cụ thể về việc đón khách du lịch quốc tế đến địa phương.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức đón khách quốc tế trên cơ sở đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch và theo lộ trình đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với mục đích từng bước phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế.

Cùng với khu đền tháp Mỹ Sơn, phố cổ Hội An được tỉnh Quảng Nam chọn thí điểm đón khách quốc tế trong giai đoạn 1.

Chính quyền tỉnh Quảng Nam đặt ra yêu cầu phải đảm bảo ít nhất 90% người dân và người lao động tại các khu, điểm du lịch, cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch được tiêm vaccine đủ liều để đạt miễn dịch cộng đồng, sẵn sàng đón và phục vụ khách du lịch quốc tế.

Theo lộ trình, trong giai đoạn 1 (từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021), Quảng Nam chọn các khu, điểm du lịch và cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch phục vụ đón khách quốc tế gồm: Phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana, khu nghỉ dưỡng TUI BLUE Nam Hội An, Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, VinWonders Nam Hội An, Vinpearl Golf Nam Hội An và một số đơn vị vận chuyển, lữ hành trong tỉnh.

Khách du lịch khi đến Quảng Nam có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp sử dụng dịch vụ tại các khu, điểm và các đơn vị đã được lựa chọn nêu trên.

Phố cổ Hội An bắt đầu mở cửa tham quan từ ngày 15/11.

Giai đoạn 2 (từ tháng 1/2022), Quảng Nam mở rộng lựa chọn các khu, điểm du lịch, các cơ sở cung ứng dịch vụ đảm bảo điều kiện đón khách du lịch quốc tế, các khách sạn đã có quyết định thành lập khu cách ly đón người nhập cảnh.

Giai đoạn 3 sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế. Thời điểm bắt đầu giai đoạn 3 sẽ căn cứ tình hình dịch COVID-19 thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong 2 giai đoạn đầu.