Quảng Nam: Ca nô chở 39 người bị lật ở vùng biển Cửa Đại, 10 người chết

(VTC News) -

Vụ chìm ca nô xảy ra gần bến tàu Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam. (Ảnh: Google Maps)

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 26/2 tại vùng biển Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Theo một số nguồn tin, ca nô chở 39 người xuất phát từ đảo Cù Lao Chàm trên đường di chuyển về cảng Cửa Đại thì gặp sóng to, gió lớn nên bị lật ở vùng biển cách bờ tầm 2 km. Trên tàu có 39 người, có cả trẻ em.

Lực lượng cứu hộ được tăng cường để ứng cứu các nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Cùng lúc, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng đến hiện trường chỉ đạo tìm kiếm.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động 35 cán bộ chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm cùng 6 ca nô và nhiều tàu cá của ngư dân, tàu du lịch của các doanh nghiệp tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Đến 17h, lực lượng chức năng và ngư dân đã tìm kiếm, cứu hộ được 34 người, trong đó 10 người chết và 2 người nguy kịch.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, Quảng Nam, công tác cứu hộ những người mất tích gặp bất lợi do vùng biển đang có gió lớn, sóng to. Cũng theo Chủ tịch UBND TP Hội An, hầu hết những người đi trên ca nô này là khách du lịch từ Hà Nội và Bình Dương ra thăm Cù Lao Chàm, trên đường trở về thì gặp nạn. Hiện vẫn chưa thể xác định được danh tính và số du khách đi trên ca nô.