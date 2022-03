Quảng Nam: Ca nô bị cấm xuất bến, người dân, du khách mắc kẹt ở đảo Cù Lao Chàm

(VTC News) -

Video: Trưa 15/3, người dân và du khách vẫn chờ ca nô được phép xuất bến để vào đất liền. (Nguồn: P.H)

Từ ngày 14/3 đến trưa 15/3, hoạt động vận tải đường thủy nội địa quốc gia tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, vẫn chưa được nối lại. Người dân địa phương cùng du khách đang bị mắc kẹt trên đảo Cù Lao Chàm bày tỏ sự bức xúc khi phương tiện vận chuyển hành khách và hàng hóa không được xuất bến.

Hai hôm nay, ông Phan Hưng - Giám đốc Công ty TNHH Ngân Hà - như ngồi trên đống lửa vì hoạt động vận tải đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm bị tạm dừng cấp phép. Việc tuyến đường thủy nội địa này bất ngờ bị đóng khiến 5 chiếc ca nô chuyên vận chuyển hành khách của công ty ông đành phải "chôn chân" tại cảng Cù Lao Chàm.

Ca nô "chôn chân" tại cảng Cù Lao Chàm vì không thể xuất bến.

Ông Hưng cho hay, sáng 14/3, hơn 30 hành khách chuẩn bị xuống ca nô để rời đảo Cù Lao Chàm thì bất ngờ nhận được thông báo không được xuất bến.

"Theo lịch trình hằng ngày, 7h ca nô bắt đầu xuất phát từ Cù Lao Chàm và cập cảng Cửa Đại sau 25 phút. Thế nhưng, đúng lúc tàu chuẩn bị rời bến, chúng tôi nhận được yêu cầu từ Thanh tra Sở GTVT về việc tạm dừng tuyến vận tải đường thủy nội địa Cù Lao Chàm - Cửa Đại. Quyết định đột ngột này làm hàng chục hành khách buộc phải quay lên bờ và bị mắc kẹt ở đảo. Trong khi công ty tôi phải hoàn trả lại toàn bộ tiền vé cho hành khách", ông Hưng nói.

Cũng theo ông Hưng, ngoài ca nô của công ty ông, nhiều tàu cao tốc của các doanh nghiệp vận tải chạy từ Cửa Đại ra Cù Lao Chàm trong sáng 14/3 cũng không thể quay về lại Cửa Đại theo lịch trình.

"Rất nhiều người đã phản ứng gay gắt trước việc tuyến vận tải bị tạm dừng mà không có thông báo từ trước. Một số người có công việc gấp như đi chữa bệnh, vào bệnh viện trong đất liền chăm người thân...thì được chính quyền địa phương bố trí tàu vận chuyển. Còn lại, không ít du khách bị mắc kẹt ở đảo và phải ngủ nhờ trên tàu gỗ", ông Hưng chia sẻ thêm.

Bức xúc về việc này, anh Nguyễn Văn Th. (một trong số hàng chục du khách bị kẹt tại đảo) cho biết, anh cùng một người bạn ra tham quan đảo Cù Lao Chàm hôm 13/3. Theo kế hoạch, một ngày sau, hai người sẽ lên ca nô để quay về đất liền. Thế nhưng, sau hơn một ngày chờ đợi, anh vẫn chưa biết đến khi nào mới được lên tàu về nhà.

Tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm bất ngờ bị tạm dừng hoạt động không chỉ khiến chủ doanh nghiệp vận tải và hành khách bức xúc mà việc thông thương hàng hóa từ đảo vào đất liền cũng bị gián đoạn.

Nhiều du khách đang bị mắc kẹt ở đảo Cù Lao Chàm.

Chị H.T.T. - tiểu thương chuyên thu mua hải sản ở Cù Lao Chàm chia sẻ vẫn chưa thể nguôi ngoai vì chuyến hàng thua lỗ hơn 4 triệu đồng chỉ trong một ngày tàu không được xuất bến.

Chị T. kể, như thường lệ, 5h hôm qua, chị dậy sớm để đóng 2 thùng hàng gồm: Tôm sú, ghẹ xanh, tôm tít, tôm hùm, bào ngư, mực tươi sống..."Tầm 7h, tôi chở hàng ra cảng để gửi vào trong đất liền cho các nhà hàng nhưng đợi mãi ca nô vẫn không xuất bến. Ngồi chờ chực ở cảng đến 11h thì tôi chở 2 thùng hàng quay về vì lúc đó biết chắc toàn bộ phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa đều không được xuất bến.

Về đến nhà trút toàn bộ hải sản ra bể nước thì toàn bộ đã chết hết. Lý do là vì tôm, mực ở trong thùng kín suốt 4-5 tiếng đồng hồ sẽ không thể sống nổi. Tôi đành nuốt nước mắt chấp nhận lỗ vốn hơn 4 triệu đồng", chị T. buồn bã giãi bày.

Chị T. thông tin, sáng 15/3, khi tàu vận tải tiếp tục bị cấm xuất bến, chị chủ động gửi hàng nhờ một tàu cá địa phương gửi vào trong đất liền.

Theo tìm hiểu của PV VTC News, trước khi tuyến vận tải đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm tạm dừng hoạt động, ngày 11/3 vừa qua, UBND TP Hội An có văn bản gửi Sở GTVT Quảng Nam về việc cấp phép rời bến tại bến thủy nội địa Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp.

Tàu gỗ vận chuyển hành khách và hàng hóa cũng đang mắc kẹt tại cảng Cù Lao Chàm.

Theo UBND TP Hội An, việc kiểm tra, cấp giấy phép ra vào, rời bến thủy nội địa do Thanh tra Sở GTVT thực hiện. Tuy nhiên, trong thời gian qua, do Thanh tra Sở GTVT chưa bố trí được lực lượng làm việc tại Cù Lao Chàm nên Ban Quản lý bến thủy nội địa Cù Lao Chàm (trực thuộc UBND xã đảo Tân Hiệp) tạm thời thực hiện việc cấp phép rời bến đối với các phương tiện. UBND TP Hội An nhận thấy việc cấp phép này không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Với lý do trên, UBND TP Hội An đề nghị Sở GTVT bố trí nhân lực để thực hiện các nhiệm vụ quản lý, cấp phép rời bến tại bến thủy nội địa Cù Lao Chàm, thời gian bắt đầu thực hiện từ 14/3.

Từ đề nghị của UBND TP Hội An, ngày 14/3, Thanh tra Sở GTVT Quảng Nam ban hành thông báo về việc tạm dừng cấp phép hoạt động vận tải đường thủy nội địa quốc gia Cửa Đại - Cù Lao Chàm.

Ca nô ở cảng Cửa Đại cũng không thể chở khách ra đảo.

Đề cập đến việc tạm dừng trên, một lãnh đạo Sở GTVT cho hay mục đích là để rà soát lại các thủ tục pháp lý và địa phương cũng đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT. Trước mắt, ngay trong ngày hôm nay (15/3), tuyến đường thủy nội địa này sẽ được nối lại.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Sở GTVT khẩn trương chủ trì, cùng với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND TP Hội An và các Sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, có giải pháp tổ chức cấp phép cho tàu rời bến tại bến thủy nội địa Cù Lao Chàm đảm bảo an toàn, theo đúng quy định, không gây ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân và khách du lịch.