Quang Minh - Hồng Đào: Là mối tình đầu, bên nhau 20 năm rồi ly hôn trong tiếc nuối

Sau khi chia sẻ những chuyện buồn, Hồng Đào nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nữ diễn viên tự động viên mình: "Người Mỹ có câu: If plan A didn’t work, learn how to handle plan B (Nếu kế hoạch A thất bại, hãy thực hiện kế hoạch B). Kế hoạch B của tôi là mong chuyện không vui của hôm qua được khép lại và cuộc sống hôm nay nhất định sẽ thú vị hơn nhiều với những người thân thương xung quanh mình".