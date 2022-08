Quảng Bình - Viên kim cương xanh, thiên đường nghỉ dưỡng Á Đông

(VTC News) -

Bức tranh thiên nhiên hiếm có tại “Vương quốc hang động”

Có lẽ hiếm nơi nào ở Việt Nam có cảnh quan độc đáo như tỉnh Quảng Bình, nơi có số lượng hang động đá vôi nhiều nhất cả nước, nơi có hang Sơn Đoòng lớn nhất thế giới. Đến với Quảng Bình, du khách không chỉ cảm nhận nét đẹp bình dị và mộc mạc của người dân nơi đây, mà còn hòa mình vào bức tranh thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ của tạo hóa.

Sở hữu đường bờ biển dài 116km, Quảng Bình là điểm đến đầy quyến rũ với những bãi tắm đẹp, trữ tình như: biển Nhật Lệ - Bảo Ninh, Vũng Chùa – Đảo Yến (nơi yên nghỉ của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp), bãi tắm Đá Nhảy, Quang Phú, Hải Ninh,…

Biển Nhật Lệ - Bảo Ninh một chiều hoàng hôn.

Không chỉ có biển, “đặc sản” của Quảng Bình còn là hệ thống hàng trăm hang động kỳ vỹ, tiềm ẩn nhiều điều mới lạ và hấp dẫn như: động Phong Nha, hang Tiên Sơn, hang Tối, hang Én, hang Vòm và hang Thung… Trong đó, Sơn Đoòng được tạp chí Business Insider xếp vào danh sách 12 hang động kỳ vĩ nhất thế giới, nơi chứa đựng các giá trị nổi bật toàn cầu về tính đa dạng sinh học và các hệ sinh thái tự nhiên.

Đón bình minh tại Hang Én - hang động lớn thứ 3 trên thế giới.

Tỏa sáng vẻ đẹp “kim cương xanh” với những thắng cảnh thiên nhiên trác tuyệt, Quảng Bình đứng vị trí thứ 8 trong 52 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới và vị trí quán quân trong số 12 điểm đến hấp dẫn châu Á năm 2014, do chuyên mục Du lịch của tờ The New York Times (Mỹ) bình chọn.

Gần đây nhất, Quảng Bình bất ngờ vượt qua nhiều địa danh nổi tiếng như Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Hạ Long, Đà Lạt, Sa Pa để xếp thứ 4 và chỉ chỉ đứng sau Hội An, Hà Nội, TP.HCM trong xếp hạng top 10 điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam, theo bình chọn của TripAdvisor - Website du lịch lớn nhất thế giới.

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

Bên cạnh bức tranh thiên nhiên kỳ vỹ, bàn tay tài hoa của người dân Quảng Bình còn ghi dấu ấn với những công trình như: cầu Nhật Lệ 2, tượng đài mẹ Suốt, thành cổ Đồng Hới,...

Thành cổ Đồng Hới - di tích gắn với những dấu mốc lịch sử quan trọng tại Quảng Bình.

Kỳ quan tiếp theo được kiến tạo tại Quảng Bình

Không chỉ dựa vào lợi thế thiên nhiên, Quảng Bình cũng đang tập trung đầu tư những công trình hiện đại để nâng cao sức hút trong mắt khách du lịch. Những công trình tầm cỡ đang mở ra một tương lai mới cho du lịch nghỉ dưỡng tại Quảng Bình - tương lai của những tiện ích đẳng cấp quốc tế. Trong đó, Dolce Penisola là một trong những điểm đến tiên phong.

Sánh vai với những tuyệt tác mà thiên nhiên ban tặng cho Quảng Bình, Dolce Penisola mang trong mình cảm hứng về một trong những báu vật ngàn năm của tạo hóa - kim cương.

Lấy cảm hứng từ những giá trị cao quý của kim cương, Dolce Penisola Quảng Bình xuất hiện với diện mạo độc đáo. Hai tòa căn hộ khách sạn đều được bao phủ bởi hệ thống kính cường lực Low-E cao cấp. Một ý tưởng sáng tạo mang đến hiệu ứng thị giác mới lạ. Dưới ánh nắng, lớp kính phản chiếu ánh sáng đa sắc khiến cả quần thể tỏa sáng lung linh tựa như viên kim cương bên bờ biển xinh đẹp.

Dolce Penisola – viên kim cương đa sắc bên bờ biển Nhật Lệ - Bảo Ninh.

Không chỉ gây ấn tượng với thiết kế tựa kim cương, Dolce Penisola còn mở ra thiên đường nghỉ dưỡng đích thực với hệ thống tiện ích đẳng cấp quốc tế. Những tiện ích biểu tượng như: sảnh trung tâm thương mại dát vàng, bể bơi đáy kính trong suốt, cầu kính chân mây ở độ cao 100m,…hấp dẫn, lôi cuốn du khách với thiết kế độc đáo, tiên phong tại Quảng Bình.

Bên cạnh đó, dự án còn sở hữu hơn 50 tiện ích như: Nhà hàng A la Carte, Gym & Fitness, Sky Bar, Bể bơi panorama, Tắm Onsen & Jjim Jil Bang, Vườn treo, Kids Club, Phòng trà – café,…Đặc biệt, các tiện ích đều được vận hành bởi thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới Dolce by Wyndham, hứa hẹn mang đến cho các thượng khách những kỳ nghỉ dưỡng đậm chất thượng lưu.

Không chỉ được tạo hóa ưu ái ban tặng những thắng cảnh trác tuyệt, vùng đất Quảng Bình đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch châu Á với những công trình biểu tượng độc đáo. Sự hiện diện của các công trình như Dolce Penisola đã góp phần tạo diện mạo mới cho du lịch Quảng Bình - một thiên đường nghỉ dưỡng dành cho giới thượng lưu trong nước và quốc tế.

