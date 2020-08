Quảng Bình, Quảng Ngãi đón công dân mắc kẹt ở vùng dịch Đà Nẵng về quê

Ngày 21/8, UBND Đà Nẵng có văn bản gửi các sở, ngành liên quan và UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc hỗ trợ đưa công dân của tỉnh này trở về nơi cư trú. Theo đó, 730 người Quảng Ngãi sẽ được bàn giao, tiếp nhận tại Quảng trường 29/3 (đường 2/9) vào 8h ngày 22/8.

Công an Đà Nẵng được giao bố trí lực lượng đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, tiến hành chốt chặn, kiểm soát đảm bảo đúng số người theo danh sách của tỉnh Quảng Ngãi. Sở GTVT hai địa phương này phối hợp bố trí xe vận chuyển người.

Các công dân Quảng Ngãi và Quảng Bình sẽ được về quê bằng xe khách.

Cùng ngày 21/8, UBND tỉnh Quảng Bình có công văn giao Sở LĐ-TB&XH làm đầu mối phối hợp với Đà Nẵng rà soát, chốt số lượng, danh sách người Quảng Bình đang sinh sống, làm việc, học tập ở Đà Nẵng muốn trở về. Các sở, ngành và địa phương được giao xây dựng phương án phù hợp, phối hợp với Đà Nẵng tổ chức đón người dân có nhu cầu chính đáng về quê.

Trước đó, tối 20/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các công dân, vận chuyển công dân của từng địa phương đến địa điểm tập kết để rời thành phố.