Quảng Bình: Lũ khiến học sinh một huyện nghỉ học, hàng nghìn người bị cô lập

Ngày 7/10, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Minh Hoá (tỉnh Quảng Bình) cho biết, do mưa lớn gây ngập lụt ở nhiều tuyến đường nên toàn bộ học sinh các cấp trên địa bàn huyện này phải nghỉ học.

Trước đó, từ ngày 6/10, tại huyện Minh Hoá có mưa to, nước sông, suối dâng cao gây ngập lụt, chia cắt ở một số nơi. Các bản vùng sâu xa như Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ của đồng bào Rục (xã Thượng Hóa); vào các bản vùng Lòm (xã Trọng Hóa); bản Ka Ai (xã Dân Hóa)…bị chia cắt bởi nước từ các khe suối dâng cao khiến đường vào bị ngập.

Hiện nước lũ trên sông Rào Nan đang lên nhanh đã ngập sâu ở ngầm tràn về xã Minh Hóa khiến địa phương này bị cô lập. Nếu mưa lớn tiếp tục diễn ra thì vùng rốn lũ của tỉnh Quảng Bình là xã Tân Hoá (huyện Minh Hoá) có nguy cơ ngập lớn.

Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường ở huyện Minh Hoá (Quảng Bình) bị chia cắt. (Ảnh: Bảo Thiên).

Ngoài ra, khu vực Ngầm Bến Sú trên đường vào xã Xuân Hoá cũng bị ngập sâu khiến người và phương tiện không thể qua lại được. Các tuyến đường vào các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ của đồng bào Rục (xã Thượng Hóa); vào các bản vùng Lòm (xã Trọng Hóa); bản Ka Ai (xã Dân Hóa)… cũng bị chia cắt nhiều đoạn bởi nước từ các khe suối dâng cao.

Trước tình hình phức tạp của mưa lũ, toàn bộ các trường học tại huyện Minh Hoá được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn. Riêng học sinh 2 trường PTDT bán trú TH và THCS ở Trọng Hóa và Dân Hóa, học sinh được lệnh ở lại tránh trú ngay tại trường, không trở về nhà trong thời điểm này vì không bảo đảm an toàn do nước lũ ở các khe suối dâng cao.

Cùng ngày, đại diện UBND xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết, mưa lớn liên tục mấy ngày qua khiến nhiều khu vực tại địa phương này bị ngập.

Nước từ thượng nguồn đổ về làm nước sông, suối dâng cao làm ngầm Khe Ngang và Bản Mới thuộc xã Trường Xuân ngập sâu. Hai bản Hang Chuồn - Trường Nam và bản Khe Ngang bị cô lập hoàn toàn với khu vực trung tâm xã.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn xã Trường Xuân có hơn 270 hộ gia đình cùng gần 1.000 nhân khẩu đang bị cô lập do mưa lớn. Còn bản Hang Chuồn - Trường Nam có 200 hộ và bản Khe Ngang 70 hộ.

UBND xã Trường Xuân đã cắt cử cán bộ và công an có mặt tại hiện trường để hướng dẫn và giúp bà con dân bản phòng tránh thiên tai, lũ lụt, đồng thời phong tỏa các khu vực nguy hiểm tránh điều đáng tiếc xảy ra.