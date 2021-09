Quảng Bình di dời hơn 100.000 dân trước khi bão Conson đổ bộ

(VTC News) -

Tối 9/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ban hành kế hoạch di dời 108.177 người dân khỏi vùng nguy hiểm, vùng ven biển, cửa sông và vùng có nguy cơ sạt lở.

Cụ thể, Quảng Bình sẽ di dời xen ghép và di dời tập trung người dân sống trong vùng nguy hiểm, trong đó di dời xen ghép 20.248 hộ /75.064 khẩu, di dời tập trung 8.877hộ/33.113 khẩu. Ban chỉ huy yêu cầu các đơn vị trực thuộc kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, tổ chức hướng dẫn và sắp xếp neo đậu tàu thuyền tại các cảng.

Các tàu cá đến nơi neo đậu an toàn.

Đối với các hồ đập chứa nước, các địa phương được yêu cầu vận hành, điều tiết nước trong hồ, nhất là các hồ chứa nhỏ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân vùng hạ du; phân công cụ thể, bố trí lực lượng thường trực tại các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn để kịp thời xử lý khi có tình huống; đảm bảo an toàn đê điều, nhất là các điểm xung yếu, có phương án chủ động sơ tán dân cư ở hạ lưu khi có tình huống xảy ra.

Tàu nhỏ của hộ dân được đưa lên bờ trú bão.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát các địa điểm sơ tán dân ở khu vực thấp, trũng, ven biển, cửa sông, nơi có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất; chủ động cắt tỉa cành cây, giằng chống, gia cố biển hiệu, nhà ở, các công trình công cộng, tiêu độc khử trùng các địa điểm sơ tán.

Hiện toàn tỉnh có 6.696 tàu thuyền với hơn 22.000 lao động, trong đó 6.635 tàu đã về nơi neo đậu, 61 tàu đã được neo đậu tạo nơi an toàn và không nằm trong vùng nguy hiểm.