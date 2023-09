Quan Văn Chuẩn mất tự tin, khó giữ vị trí ở Olympic Việt Nam?

(VTC News) -

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn xếp Quan Văn Chuẩn trong đội hình của Olympic Việt Nam trong trận đấu đầu tiên tại ASIAD 19 gặp Olympic Mông Cổ. Tuy nhiên, trong 2 trận quan trọng sắp tới gặp Olympic Ả Rập Xê Út và Olympic Iran, nhiều khả năng Đỗ Sỹ Huy mới là người được chọn ở vị trí thủ môn.

Màn trình diễn của Quan Văn Chuẩn chưa tạo ra cảm giác an tâm, không phải chỉ riêng trận đấu với Olympic Mông Cổ. Không ít khán giả theo dõi U23 Việt Nam thời gian qua nhận ra vấn đề của thủ môn Hà Nội FC. Đó là những tình huống bóng bổng và sự quyết đoán trong các pha ra vào.

Olympic Việt Nam 4-2 Olympic Mông Cổ

Việc không được thi đấu ở CLB rõ ràng tác động nhiều đến cảm giác thi đấu của Quan Văn Chuẩn. Thêm vào đó, những pha bóng lỗi - kể cả không dẫn đến bàn thua - lại càng khiến thủ môn này mất tự tin. Tình trạng này dễ xảy ra với các cầu thủ trẻ.

Quyết định xếp Quan Văn Chuẩn bắt chính ở trận gặp Olympic Mông Cổ của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng không phải là khó hiểu. Có lẽ nhà cầm quân này muốn tạo cơ hội để thủ môn Hà Nội FC thi đấu, duy trì cảm giác và sự tự tin.

Tuy nhiên, khi gặp Olympic Iran và Olympic Ả Rập Xê Út, Quan Văn Chuẩn nhiều khả năng phải trả lại vị trí trấn giữ khung thành cho đồng đội. Đó là những trận đấu quan trọng và có độ khó cao hơn với Olympic Việt Nam. Trước các đối thủ mạnh, cạnh tranh trực tiếp suất vào vòng 1/8, HLV Hoàng Anh Tuấn cần một thủ môn có độ tin cậy cao hơn.

Thực tế, ngay khi danh sách Olympic Việt Nam dự ASIAD 19 được công bố, người hâm mộ đoán rằng Đỗ Sỹ Huy mới là lựa chọn số một. Anh là cầu thủ quá tuổi duy nhất được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập (Nhâm Mạnh Dũng cũng thuộc diện tăng cường nhưng thực tế vẫn trong độ tuổi U24).

Quan Văn Chuẩn chưa tạo ra cảm giác yên tâm ở vị trí thủ môn.

Dù chỉ ra sân 3 trận cho CLB Công an Hà Nội ở V-League 2023 nhưng trong mùa giải trước đó, Đỗ Sỹ Huy bắt chính cho đội bóng ngành công an ở giải Hạng Nhất. So với các đồng đội Quan Văn Chuẩn, Cao Văn Bình, kinh nghiệm của Đỗ Sỹ Huy tốt hơn hẳn.

HLV Hoàng Anh Tuấn từng giải thích về lựa chọn của ông cho các suất quá tuổi. Nhà cầm quân này xác định thủ môn là một trong 3 vị trí cần sự tăng cường. Ông sẽ không phí một suất tăng cường nếu không chọn Đỗ Sỹ Huy bắt chính.

Bên cạnh đó, còn một lý do khác để tin rằng người gác đền sinh năm 1998 sẽ ra sân ở 2 trận tiếp theo của Olympic Việt Nam chứ không phải Quan Văn Chuẩn hay Cao Văn Bình. Đỗ Sỹ Huy chính là đội trưởng ở giải đấu này.