Quản trị biến động trên nền tảng cơ bản - chìa khóa phát triển bền vững của PVEP

Nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), TS Trần Hồng Nam, Tổng Giám đốc PVEP có những chia sẻ về những khó khăn, thách thức mà đơn vị đã trải qua, cùng những thành tựu đã đạt được trong suốt 15 năm qua.

- “Thuyền to sóng cả” - trong chặng đường 15 năm phát triển, PVEP đã không ít lần vấp phải những khó khăn tưởng chừng khó vượt qua. Tổng Giám đốc có thể chia sẻ về hành trình vượt qua những khó khăn, thách thức mà PVEP đã và đang phải đối mặt?

Trong giai đoạn 15 năm hoạt động (năm 2007-2022), dưới sự định hướng của Tập đoàn, sự điều hành trực tiếp của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, PVEP luôn bám sát mục tiêu, sứ mệnh và tầm nhìn của mình để trở thành đơn vị chủ lực, cốt lõi của Tập đoàn PVN trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí.

15 năm gắn liền với những bối cảnh lịch sử biến động khác nhau, có thời điểm, Tổng Công ty đối diện với những khó khăn, thách thức tưởng như không thể vượt qua. Tuy vậy, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, tập thể PVEP cũng đều nỗ lực hết sức mình, không ngừng đổi mới, sáng tạo để ổn định phát triển và ngày càng lớn mạnh.

Khó khăn, thách thức trong từng giai đoạn là khác nhau. Từ 2007-2015 là giai đoạn ngành công nghiệp dầu khí thế giới có những hoạt động tích cực. Trong giai đoạn này, từ những bước đầu sau khi được sát nhập từ hai công ty PIDC và PVEP, Tổng Công ty PVEP tập trung và chú trọng vào công tác hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, đổi mới trong công tác quản lý, điều hành, đặc biệt phát huy hiệu quả nguồn lực và công tác thực địa; nhờ đó số lượng các dự án dầu khí mới được ký kết tăng nhanh chóng, đạt kỷ lục về số phát hiện dầu khí mới trong và ngoài nước.

Tính đến năm 2015, tổng tài sản của PVEP tăng gấp 5 lần so với thời điểm mới được hình thành, đạt 156 nghìn tỷ đồng; tổng sản lượng khai thác đạt hơn 45,7 triệu tấn quy dầu, tổng gia tăng trữ lượng đạt gần 124 triệu tấn quy dầu.

Tuy nhiên, bối cảnh thị trường dầu khí thế giới bắt đầu có tín hiệu thay đổi với xu hướng giá dầu giảm dần, khởi điểm từ cuối năm 2014 do tình trạng dư cung dầu thô và kéo dài sau đó đã ảnh hưởng nhiều mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PVEP trong giai đoạn 2015-2020. Cá nhân tôi cho rằng giai đoạn này là thời điểm cần để ngành Dầu khí và PVEP thẳng thắn nhìn nhận, chia sẻ một cách khách quan và đối diện với những biến động, khó khăn, thách thức lớn.

Đặc biệt, khó khăn nhất phải là giai đoạn tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát từ năm 2020, đỉnh điểm lan rộng, diễn biến phức tạp trong năm 2021 và đã được kiểm soát hiệu quả, thích ứng an toàn, linh hoạt cho đến nay. Dịch bệnh tác động tiêu cực đến toàn diện kinh tế xã hội nói chung cũng như mọi hoạt động của PVEP bị ảnh hưởng nặng nề chưa từng có trong lịch sử phát triển của ngành.

Trong bối cảnh đó, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty tập trung chỉ đạo và điều hành các cấp nhằm chủ động triển khai áp dụng các phương án ứng phó linh hoạt và phù hợp với từng diễn biến của dịch bệnh và thị trường, trong đó đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, vì nhân lực là tài sản lớn nhất.

- Với những thành tựu đã đạt được trong quá trình hình thành phát triển, có thể khẳng định PVEP xứng đáng là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam hiện nay. Là người nắm giữ vai trò “thuyền trưởng” chèo lái Tổng Công ty, theo Tổng Giám đốc, đâu là bài học lớn nhất trong công tác điều hành trong giai đoạn vừa qua?

Mặc dù là đơn vị đầu tiên của ngành Dầu khí tập trung chuyên môn trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác, và đã đạt được những thành tựu nhất định, nhưng trong bình diện chung của ngành dầu khí quốc tế, PVEP có rất nhiều thách thức phải vượt qua.

Thăm dò khai thác dầu khí là lĩnh vực đòi hỏi năng lực cao về kiến thức, vốn và công nghệ, là môi trường mà doanh nghiệp của các nước lớn thường chiếm ưu thế. Chúng ta đã chứng kiến những cuộc cạnh tranh địa chính trị khốc liệt trên thế giới với mục tiêu kiểm soát nguồn tài nguyên dầu khí. PVEP có ít lợi thế khi đương đầu với các “ông lớn” trong công nghiệp dầu khí quốc tế, để triển khai các dự án đầu tư ở nước ngoài, thậm chí ngay cả ở trong nước nếu nhiều bất cập về cơ chế, chính sách không được tháo gỡ.

Khi giá dầu ở mức thuận lợi cho thấy tính khả thi của các dự án, với tinh thần nỗ lực, không ngại khó, ngại khổ ngay cả với những khu vực xa xôi, hiểm trở, PVEP đã trải qua giai đoạn mở rộng, đầu tư nhiều dự án. Đến khi những khó khăn chồng chất xuất hiện, PVEP đã phải đương đầu với những bài toán nan giải để duy trì sự tồn tại, ổn định trước khi đặt ra các mục tiêu phát triển.

Theo đó, PVEP tập trung công tác xây dựng những kế hoạch sản xuất phù hợp, các phương án ứng phó linh hoạt nhằm đáp ứng trước biến động thị trường, những rủi ro bao gồm các vấn đề an ninh - xung đột chính trị trên thế giới và tùy theo tình hình diễn biến sẽ có kịch bản ứng phó tương ứng.

Trong thời gian tới, mặc dù thị trường dầu khí có nhiều điểm sáng, cho thấy tín hiệu phục hồi sau đại dịch, nhưng bức tranh tổng thể còn nhiều khó khăn, đặc biệt giá dầu vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro biến động theo thị trường. Mặc dù vậy, với nền tảng vững chắc, bên cạnh nhiều bài học kinh nghiệm rút ra từ những lần vượt qua khó khăn trong quá khứ, PVEP sẽ tiếp tục vận dụng tăng cường, đồng thời cập nhật đánh giá tình hình chung trên mọi yếu tố để kịp thời có giải pháp điều hành, quản trị hiệu quả, phù hợp thực tiễn, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

- Như vậy, từ việc xác định những nền tảng và bài học kinh nghiệm rút ra, PVEP đã đề ra các giải pháp cụ thể để quản trị biến động, quản lý điều hành hàng loạt các dự án một cách hiệu quả. Vậy các giải pháp này là gì, thưa Tổng Giám đốc?

Đường lối phát triển PVEP được xác định là đơn vị hàng đầu của Tập đoàn triển khai hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, là công ty dầu khí quốc tế có uy tín trên thị trường. Đồng thời, duy trì hoạt động ổn định và hiệu quả với nguồn lực hiện có, tạo nền tảng cơ bản, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Để đạt được điều đó, trước hết là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với một đơn vị có hoạt động đặc thù như PVEP, an toàn luôn là yếu tố tối quan trọng. Không chỉ an toàn trong môi trường sản xuất, phòng chống đại dịch COVID-19, còn là an toàn trong khâu pháp lý, các thủ tục cần luôn được xử lý đúng quy định.

Thứ hai, là tối ưu từng khâu để hạ giá thành sản phẩm, từ những khâu nhỏ như bảo dưỡng, tiết kiệm vật tư thiết bị, cho đến giải pháp kỹ thuật lớn để triển khai dự án tối ưu hơn. Giải pháp thứ ba là phải thúc đẩy đầu tư nhằm tăng sản lượng khai thác và gia tăng trữ lượng. Thứ tư, đối với từng dự án cần có hoạch định chiến lược rõ ràng.

Giải pháp thứ năm là hội nhập quốc tế, áp dụng rộng sâu chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệlà ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ vào quản trị và điều hành dự án, SXKD.

Tiếp theo là giải pháp về công tác quản trị, tăng cường gắn kết các đầu mối với nhau để đẩy nhanh tốc độ xử lý, hiệu quả quản trị. Bên dưới Tổng Công ty là các dự án điều hành sản xuất trực tiếp, bên trên có Tập đoàn và các cấp quản lý nhà nước; vai trò của PVEP là phải làm tốt công tác gắn kết các đầu mối với nhau, từ đó cải thiện tốc độ xử lý công việc.

Cuối cùng là yếu tố con người. Tập trung phát triển nguồn nhân lực là một trong những nội dung được Tổng Công ty chú trọng hàng đầu.

Việc xác định các yếu tố ảnh hưởng, cùng với những nền tảng sẵn có và 7 giải pháp trong điều hành chính là công thức vàng để cán bộ, kỹ sư, người lao động NLĐ cùng Ban lãnh đạo PVEP vượt qua chông gai, thách thức phía trước để gặt hái thành tựu nhiều hơn nữa. Ngoài ra, sự quản lý của nhà nước về dầu khí, quản lý đầu tư hiện nay vẫn tương đối chặt nên cũng rất cần có sự vào cuộc của các cấp trên để giải quyết, tháo gỡ cho PVEP có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển trong tương lai.

- Như Tổng Giám đốc đã đề cập, PVEP đã và đang dựa trên các nền tảng căn bản đã có, kết hợp quản trị biến động và xây dựng các giải pháp, biện pháp phù hợp. Vậy Tổng Giám đốc có thể chia sẻ thêm về những nền tảng căn bản này?

Có thể nói, cho đến thời điểm hiện tại, PVEP vẫn đang dựa trên cơ sở 6 nền tảng cơ bản để hoạch định chiến lược phát triển cho cả hiện tại và tương lai.

Đầu tiên phải kể đến, đó là vai trò của ngành Dầu khí đối với nền kinh tế quốc dân và sự ủng hộ của cấp trên. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vẫn là tập đoàn kinh tế trụ cột của quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh biển đảo. Trong đó, vai trò của công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí luôn được xác định là lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn, luôn được các cấp chính phủ hết sức ủng hộ.

Thứ hai, sản phẩm dầu khí vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường, được số đông chấp nhận. Tuy rằng theo xu thế dịch chuyển năng lượng, giá dầu có thể giảm dần, song trong dự báo thị trường trong ngắn hạn và trung hạn, con số này vẫn có thể duy trì ở mức cao.

Thứ ba, nguồn lực tài chính của PVEP hiện nay đã ổn định, dồi dào, và quan trọng hơn là PVEP quản trị tài chính rất minh bạch, đầu tư thận trọng. Hơn nữa, PVEP hiện sở hữu khối tài sản bao gồm rất nhiều dự án dầu khí đang trên đà khai thác, cho ra sản lượng ổn định và vẫn còn tiềm năng khai thác lớn.

Nền tảng thứ tư mà chúng tôi có, đó là nguồn nhân lực chuyên nghiệp, chuyên môn sâu. Chúng tôi hiện đang có một đội ngũ nhân sự chất lượng cao, nhiều kinh nghiệm, và theo cá nhân tôi đánh giá, là rất chuyên nghiệp, có chuyên môn cao trong lĩnh vực thăm dò, khai thác, điều hành dự án...

Tthứ năm, PVEP là một trong những doanh nghiệp đầu tiên hội nhập kinh tế quốc tế với việc ứng dụng trình độ khoa học công nghệ tiên tiến nhất và chuyển đổi số rộng rãi. Bản thân PVEP cũng không ngừng tự sản sinh ra nhiều sáng kiến, sáng chế và các công trình nghiên cứu khoa học được đưa vào ứng dụng thực tế, mang lại lợi ích kinh tế lớn cũng như tiết kiệm chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Và cuối cùng, có thể nói đây là di sản quý giá nhất mà các thế hệ đi trước đã để lại cho người lao động PVEP, đó là ý chí và khát vọng của “Những người đi tìm lửa - Tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc”.

- Xin cảm ơn Tổng Giám đốc về những chia sẻ rất ý nghĩa này.