Quán quân 'Tài tử miệt vườn' Chí Tâm qua đời do tai nạn giao thông

Chị Mỹ Tiên (Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp) chia sẻ với VietNamNet, chị nhận được tin báo từ gia đình, nghệ sĩ cải lương Nguyễn Chí Tâm mất lúc 20h10' ngày 6/12 do tai nạn giao thông.

Cụ thể, sau đêm diễn ở tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Chí Tâm gọi báo tin cho vợ: "Anh đổ xăng xong sẽ về ngay". Sau đó, anh xảy ra va chạm với một chiếc xe tải và qua đời, hưởng dương 44 tuổi.

Linh cữu nghệ sĩ Nguyễn Chí Tâm hiện quàn tại nhà riêng ở Long An. 11h ngày 9/12, gia đình sẽ đưa thi hài anh đi an táng tại Nghĩa trang Rừng Ông (xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Nghệ sĩ Nguyễn Chí Tâm (phải).

Chị Mỹ Tiên chia sẻ thêm, Nguyễn Chí Tâm là nghệ sĩ cộng tác nhiều năm với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Sau khi đoạt quán quân Tài tử miệt vườn, anh tham gia nhiều chương trình khác của Đài như: Sao kết nối, Lửa tài tử miệt vườn,...

"Trong mắt những người quen nghệ sĩ Nguyễn Chí Tâm, câu chuyện cuộc đời anh truyền cảm hứng đến họ. Vợ chồng anh Tâm vốn sống trong một căn chòi nhỏ ở Long An, hành nghề chăn vịt thuê. Vậy mà anh quyết liệt theo đuổi đam mê, thi Tài tử miệt vườn. Quá trình thi năm 2019, ban tổ chức đã hỗ trợ anh rất nhiều vì Nguyễn Chí Tâm quá nghèo. Anh và vợ con thường chỉ mua 1 hộp cơm rồi chia nhau ăn. Trước chung kết, anh bệnh rất nặng, vẫn cố thi và đoạt quán quân.

Đó là câu chuyện rất xúc động về một người có hoàn cảnh khó khăn vẫn theo đuổi đam mê và đổi đời. Anh qua đời để lại con nhỏ chưa tròn 4 tuổi trong khi vợ anh mắc bệnh tim", chị cho hay.

Nguyễn Chí Tâm bên vợ con.

Nghệ sĩ cải lương Nguyễn Chí Tâm sinh năm 1979 ở Đức Hòa, Long An. Anh vốn đam mê ca hát từ nhỏ, là giọng ca nổi tiếng trong xã. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, Nguyễn Chí Tâm làm nhiều nghề khác nhau chứ chưa dám theo đuổi đam mê.

Nguyễn Chí Tâm từng vỡ nợ do làm thầu xây dựng, phải bán nhà trả nợ, người vợ trước cũng vì thế mà bỏ đi. Sau này, anh nên duyên với bà xã hiện tại - con gái của một nhạc công ở địa phương.

Hai vợ chồng chăm chỉ làm việc mưu sinh. Họ đi chăn vịt thuê, được ông chủ thương tình cho mượn một mảnh đất để dựng chòi sống. Ngoài ra, Nguyễn Chí Tâm còn làm thợ hồ để tăng thu nhập.

Khi trở thành quán quân Tài tử miệt vườn, Nguyễn Chí Tâm dùng 80 triệu đồng tiền thưởng trả nợ cho người quen, đưa vợ đi khám bệnh. Cuộc sống của nam nghệ sĩ được cải thiện hơn trước.