Quán quân Olympia duy nhất không đi du học Úc hiện thế nào?

Trần Thế Trung – quán quân Olympia năm thứ 19 đang theo học chuyên ngành Thiết kế ứng dụng sáng tạo tại trường Đại học RMIT Việt Nam (cơ sở Hà Nội). Đây là ngành học mà em yêu thích từ những năm cấp 3, sau khi tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa với vai trò là thành viên ban thiết kế.

Trần Thế Trung đang theo học tại Đại học RMIT Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Năm 2020, sau khi tốt nghiệp THPT, Thế Trung không sang Úc du học như dự tính ban đầu do dịch COVID-19 bùng phát. Trung có khoảng 3 tháng học online theo chương trình học của trường Swinburne (Úc). Tuy nhiên, cảm thấy bản thân không phù hợp, nam sinh quyết định dừng lại.

“Em đắn đo một thời gian trước khi đưa ra quyết định này, may mắn em nhận được ủng hộ từ gia đình cũng như bạn bè. Vậy là lời hứa trở về Việt Nam sau khi du học không thể thực hiện được nữa", Thế Trung nói.

Hiện Thế Trung say mê với ngành học thiết kế tại RMIT Việt Nam. Em tự nhận là người không có năng khiếu về nghệ thuật nhưng luôn nỗ lực làm tốt công việc của mình để mang lại thiết kế đẹp mắt cho mọi người. “Chắc chắn dù sau này có làm ngành nghề nào đi chăng nữa, em cũng sẽ không bỏ 'món' thiết kế đâu”, Thế Trung nói.

Ngoài học tập trên trường, Trung còn dành nhiều thời gian cho việc tập luyện thể thao, hoàn thành công việc của một quản trị viên kiêm thiết kế cho CLB Shogi Việt Nam. Đặc biệt, Thế Trung dành nhiều tâm huyết cho công việc trọng tài thuộc Tổ trọng tài Hội bóng rổ không chuyên Hà Nội, cũng như tham gia dự án Hoàng Thành Basketball Agency.

Thế Trung chơi bóng rổ khi là học sinh lớp 7 và bén duyên với bộ môn thể thao này cho đến tận bây giờ. Em cũng hứng thú với công việc trọng tài và tìm hiểu luật bóng rổ quốc tế. Thế Trung từng dịch lại Luật Thi đấu bóng rổ 3x3 do Liên đoàn Bóng rổ Thế giới FIBA công bố. Em cũng biên dịch Luật Bóng rổ chính thức của FIBA, do nhận thấy bản dịch do VBF (Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam) sử dụng vẫn còn một số điều thiết sót.

Thay vì đi du học Úc, Thế Trung lựa chọn học đại học tại Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

4 năm qua, kể từ thời điểm đăng quang trong chung kết Olympia, Thế Trung trải nghiệm cuộc sống ở vị trí khá đặc biệt - được nhiều người biết đến. Đây cũng là cơ hội giúp em thay đổi về suy nghĩ, cách nhìn thế giới sau khi được gặp gỡ và làm quen với nhiều người. Trung trở nên cởi mở, dễ chấp nhận hơn và không còn cố làm hài lòng tất cả mọi người -như điều em từng làm nhiều năm về trước.

“Khi đã ở vị trí đó, chắc chắn cuộc sống sẽ có những khó khăn và thú vị nhất định. Trải qua nhiều chuyện, bây giờ những gì em có thể làm là ngẩng cao đầu bước tiếp, bước đi tìm kiếm bản ngã và những gì thuộc về mình”, Thế Trung nói.

Thế Trung mong muốn, Olympia - sân chơi của các bạn học sinh THPT sẽ được duy trì, ủng hộ và đầu tư hơn nữa về chất lượng cũng như thời gian, công sức, để Olympia có thể tồn tại như một biểu tượng vĩnh cửu của tri thức học sinh Việt Nam.

Thế Trung hài lòng với cuộc sống và không nuối tiếc với quyết định cách đây 2 năm. Em cũng hy vọng mọi người luôn tôn trọng quyết định này và lựa chọn của các quán quân Olympia khác. “Việc đi Úc hay ở lại Việt Nam là quyết định của mỗi người và em hy vọng sẽ nhận được sự tôn trọng”, Thế Trung nói.

Về dự định trong tương lai, Thế Trung muốn được làm những công việc yêu thích - thiết kế đồ họa, chơi shogi, viết thư pháp và làm trọng tài bóng rổ.

Thế Trung là Quán quân Olympia năm thứ 19. (Ảnh: NVCC)