Quán nhậu ở TP.HCM vẫn tưng bừng đón khách dù thành phố chưa cho phép

(VTC News) -

Video: Tối 25/10, nhiều quán nhậu ở quận Tân Phú đã phục vụ khách tại chỗ

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM chiều 25/10, ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, UBND TP và các sở, ngành đang xem xét, cân nhắc đề xuất quán ăn uống, nhà hàng được phục vụ tại chỗ.

“Việc mở lại quán ăn uống phục vụ tại chỗ vẫn đang trong quá trình trao đổi và còn cần làm rõ lại nhiều vấn đề. Sau khi thống nhất, Sở Công Thương sẽ thông báo đến báo chí", ông Tú nói.

Nhiều quán nhậu đông kín chỗ, bàn ghế kê sát nhau.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV VTC News tối 24 và 25/10, dọc tuyến đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, nhiều quán nhậu vẫn tưng bừng đón khách. Mỗi quán có từ 10 vị khách trở lên, quán đông nhất khoảng 45 người, có quán phục vụ hết công suất.

Phần lớn bàn ghế trong quán được bày san sát nhau, không có tấm ngăn, không thực hiện giãn cách. Đáng chú ý, nhân viên phục vụ một số quán không chấp hành việc đeo khẩu trang theo quy định.

Tại địa chỉ số 242 Tây Thạnh, quán đông khách đến nỗi khi phóng viên ngỏ ý muốn vào nhậu, nhân viên nói "anh đợi một chút, đợi 2 bàn kia thanh toán rồi em sắp xếp cho anh".

Khi thấy quản lý quán, chúng tôi hỏi "quán có nhận 15 khách không anh?", quản lý quán dõng dạc trả lời "em cứ vào thoải mái, anh lo hết".

Khi chúng tôi nói ngồi nhậu tại chỗ sai quy định của TP, "sợ đang nhậu thì công an vào kiểm tra", ngay lập tức nhân viên trấn an "không sao đâu anh, chúng em mở được 4 hôm rồi mà không thấy công an đi kiểm tra gì hết".

Cách địa điểm này không xa, 1 quán nhậu khác để biển thông báo "bán mang về" nhưng vẫn có khoảng 15 người đang ngồi cụng ly.

Anh V.T. (ngụ quận Tân Phú) vừa nhậu xong cùng nhóm bạn cho biết: "Dù biết đang trong lúc dịch COVID-19 không nên tụ tập đông người. Nhưng lúc tôi vừa vào quán khách còn thưa thớt, về sau ngày càng đông và bàn ghế kê san sát nhau. Đã lỡ ngồi nên đành chịu...".

Nhiều quán hoạt động công khai.

Cũng theo ghi nhận, cả 2 bên đường Tây Thạnh, các quán nhậu ở đây hoạt động công khai, bàn ghế xếp hẳn ra vỉa hè, bàn bên trong khách liên tục cụng ly, chuyện trò rôm rả.

Mặc dù tuyến đường Tây Thạnh này là đường lớn, xe cộ qua lại rất nhiều, thế nhưng qua 2 đêm ghi nhận của phóng viên vẫn không thấy bóng dáng của lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở.

Trả lời VTC News, ông Phan Thanh Hòa, Chủ tịch UBND phường Tây Thạnh, quận Tân Phú cho biết, phường đã nắm bắt được thông tin các quán nhậu hoạt động công khai trên địa bàn phường. Trước đó, phường đã thành lập đoàn xuống kiểm tra và nhắc nhở.

"Chúng tôi đã quay phim, chụp ảnh lại rồi nhưng không xử lý mạnh tay. Trong chiều tối nay, chúng tôi sẽ đi kiểm tra lần nữa", ông Hòa nói.

Liên quan việc cho phép nhà hàng, quán ăn uống được phục vụ tại chỗ, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã gửi tờ trình UBND TP.HCM về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM chưa cho phép bán rượu, bia tại chỗ nhưng nhiều quán đã phục vụ khách hàng ăn nhậu.

Trong 6 tiêu chí của tờ trình này, tiêu chí số 6 quy định cơ sở dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ không sử dụng máy điều hòa nhiệt độ trong không gian kín; không bán rượu, bia. Số lượng người mua, bán cùng một thời điểm căn cứ trên cấp độ dịch của từng địa bàn.

Lý giải về đề xuất không để cơ sở kinh doanh ăn uống bán rượu, bia, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, việc sử dụng rượu bia sẽ làm tăng giao tiếp dẫn đến nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao hơn.