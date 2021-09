Trả lời PV VTC News, chị Thuỷ (chủ cửa hàng bánh Trung thu Bảo Phương) cho biết: "Để tạo thuận lợi cho cửa hàng kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn, tránh tập trung đông, UBND phường Thụy Khuê đã làm việc với cửa hàng Bảo Phương và trường Chu Văn An tổ chức điểm bán hàng lưu động. Bên cạnh đó, cán bộ phường cùng phối hợp với lực lượng chức năng quận Tây Hồ có mặt tại đây hỗ trợ đảm bảo an toàn cho người dân. Chúng tôi yêu cầu tất cả người dân phải đảm bảo giãn cách, phát phiếu như phiếu đi chợ. Việc đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người dân phải là số một và trên hết".