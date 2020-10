Quán karaoke ở Huế muốn hoạt động phải đạt trên 50 điểm chống dịch

Ngày 5/10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa ban hành bộ 10 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim trong tỉnh.

Theo đó, các cơ sở nêu trên có cung cấp sinh phẩm vệ sinh khử khuẩn, bố trí chỗ rửa tay thuận tiện bằng nước sạch và bằng xà phòng cho khách theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở người sử dụng.

Khách sử dụng dịch vụ, người lao động có đeo khẩu trang; khách sử dụng dịch vụ, người lao động được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào cơ sở; lập sổ theo dõi khách sử dụng dịch vụ (tên, địa chỉ, số điện thoại, nơi lưu trú, trình trạng sức khỏe…) và cập nhật thông tin hằng ngày.

Một quán karaoke ở Thừa Thiên - Huế từng bị xử lý sau khi ngang nhiên đón khách lúc dịch COVID-19 bùng phát, bất chấp lệnh cấm của cơ quan chức năng.

Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bề mặt thường xuyên trang thiết bị, bàn ghế tại cơ sở kinh doanh theo dúng quy định của ngành y tế; đảm bảo khoảng cách an toàn trong tiếp xúc; tiếp nhận khách đã khai báo y tế theo quy định, tải ứng dụng Bluezone.

Có khuyến cáo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho khách; người lao động theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền; đảm bảo nhiệt độ phòng; thông báo khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở cho cơ quan y tế trong vòng 30 phút.

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ chấm đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại bộ tiêu chí. Nếu đạt từ 80 điểm trở lên cơ sở đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và được hoạt động; đạt từ 65 điểm đến dưới 80 điểm cơ sở tương đối đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, được hoạt động nhưng phải thực hiện khắc phục ngay các tiêu chí không đạt.

Cơ sở tương đối đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi đạt từ 50 điểm đến dưới 65 điểm và được hoạt động nhưng phải thực hiện khắc phục ngay các tiêu chí không đạt trong vòng 7 ngày kể từ khi có kết quả đánh giá và được UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế kiểm tra định kỳ.

Trường hợp đạt dưới 50 điểm, cơ sở không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, phải tạm ngưng hoạt động, đồng thời phải khắc phục ngay theo các tiêu chí hướng dẫn để được hoạt động trở lại.