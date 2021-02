Quán karaoke mở cửa cho khách cùng 'tay vịn' vào hát bất chấp lệnh cấm

(VTC News) -

Hồi 22h20 ngày 23/2, Đội quản lý hành chính trật tự xã hội Công an TP Ninh Bình phối hợp với Công an phường Phúc Thành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke mang tên Olala tại địa chỉ số nhà 2, đường Nguyễn Lương Bằng (phố Phúc Tân, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình), do Hoàng Anh Ngọc (sinh năm 1979) làm chủ.

Lực lượng chức năng lập biên bản quán karaoke vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, quán karaoke Olala đang mở cửa cho 27 khách (trong đó có 9 nhân viên nữ) vào 4 phòng hát.

Qua kiểm tra, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Olala không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng.

Đội quản lý hành chính trật tự xã hội Công an TP Ninh Bình lập biên bản và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý chủ cơ sở karaoke theo quy định của pháp luật.