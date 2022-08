Quán karaoke bị cháy chưa cấp đổi chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

(VTC News) -

Theo Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, trước khi xảy ra vụ cháy, quán karaoke ISIS đã dừng hoạt động do chưa cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định 96 của Chính phủ.

"Quán karaoke được Phòng Kinh tế quận cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào tháng 1/2013. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Duy Trung, sinh năm 1978. Đến tháng 4/2013, UBND quận Cầu Giấy cấp giấy phép kinh doanh karaoke cho cơ sở ISIS. Cuối tháng 8/2013, Công an quận Cầu Giấy cấp giấy chứng nhận quán karaoke này đủ điều kiện về an ninh trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Sau đó, ông Nguyễn Duy Trung đã ủy quyền cho ông Phạm Duy Hùng (sinh năm 1983) để quản lý hoạt động kinh doanh tại quán ISIS trong thời hạn 10 năm", báo cáo do Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy gửi Thành ủy và UBND TP Hà Nội nêu.

Vào khoảng 13h ngày 1/8, đám cháy bùng phát tại quán karaoke ISIS tại 231 phố Quan Hoa. Nhận được tin báo, cảnh sát PCCCC quận Cầu Giấy triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, đến hiện trường.

Với tinh thần dũng cảm không ngại khó khăn nguy hiểm, các chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCCC đã đưa 8 người bị nạn tại quán karaoke ISIS thoát ra ngoài an toàn. Sau đó, 3 cán bộ, chiến sỹ quay lên các tầng trên của quán karaoke với hy vọng tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong đám cháy.

Khi đang rà soát tại tầng 3 của quán karaoke ISIS thì vật liệu rơi xuống chặn cầu thang tầng 2 bít lối thoát, khiến 3 chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Cầu Giấy hy sinh. Các chiến sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ gồm Trung tá Đặng Anh Quân (đội trưởng), Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc.

Ngay trong chiều tối 1/8, quận Cầu Giấy cũng đã phối hợp với các ban ngành đến thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đồng thời quận Cầu Giấy tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn giải quyết hậu quả vụ cháy.

Hiện Công an TP Hà Nội đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy quán karaoke ISIS./.

Cơ sở xảy ra cháy là cơ sở kinh doanh karaoke ISIS quy mô gồm 5 tầng, 1 lửng, 1 tum, khối tích 1.260m3, kết cấu chịu lực chính bê tông, cốt thép. Khu vực xuất phát cháy tại tầng 3, cháy lan lên các tầng trên và lan xuống các tầng bên dưới của tòa nhà.