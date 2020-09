Quan hệ Trung - Ấn sẽ được hòa giải tại Nga?

Với xung đột hôm 28-31/8 ở khu vực Ladakh, Trung Quốc và Ấn Độ đang nỗ lực đối thoại giảm căng thẳng nhưng đồng thời vẫn duy trì sự hiện diện quân sự ở biên giới.

Trong diễn biến mới nhất, theo cập nhật của Times of India, Trung Quốc đã cử các lực lượng bổ sung đến đối diện khu vực Chushul ở miền Đông Ladakh, sau khi Ấn Độ triển khai một số lượng lớn binh sỹ vũ trang đến phần lớn các khu vực từ Thakhung đến Reqin La cuối tuần qua để “đề phòng” quân Trung Quốc “gây bất lợi”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc.

“Tình hình dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC) đang rất căng thẳng, cả hai bên đều triển khai lực lượng quy mô lớn. Phía Đông Ladakh như đang trong trạng thái sẵn sàng”, một quan chức cấp cao cho biết.

Xác nhận rằng ông sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Matxcơva vào ngày 10/9, Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar hôm 3/9 cho biết giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ấn Độ-Trung Quốc hiện nay “phải nằm trong ngoại giao”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ và Trung Quốc hiện đang ở Nga để tham dự các cuộc họp thuộc khuôn khổ Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO). Theo kế hoạch, ông Rajnath Singh và ông Ngụy Phượng Hòa sẽ tham dự các cuộc họp do Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chủ trì.

Theo các nguồn tin, ông Rajnath Singh đã thảo luận về tình hình tại Đường kiểm soát thực tế (LAC) với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu.

Theo Zee News, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã yêu cầu được gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ bên lề sự kiện hôm 4/9. Dù vậy chưa rõ cuộc gặp có diễn ra hay không. Theo báo Ấn Độ, ông Singh “không cam kết” tham gia cuộc gặp này.

Năm 2019, Trung Quốc cũng từng yêu cầu gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ khi ông ở Nga tham dự lễ kỷ niệm ngày Chiến thắng nhưng không có cuộc gặp nào diễn ra.

Ấn Độ hôm 30/8 thông báo không tham gia cuộc tập trận Kavkaz-2020 tại miền Nam nước Nga, cuộc tập trận có sự tham gia của các thành viên SCO – một nhóm đa phương Á-Âu do Trung Quốc và Nga dẫn đầu, bao gồm cả Pakistan và một số thành viên khác. Lý do chính thức được đưa ra cho quyết định này là những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, song The Diplomat dẫn một số nguồn tin Ấn Độ cho biết nước này quyết định bỏ qua cuộc tập trận do Trung Quốc tham gia.

Trên phương diện ngoại giao, ngay từ khi sự kiện ngày 28-31/8 phát sinh, cả Ấn Độ và Trung Quốc đã liên tục cho rằng lỗi thuộc về bên kia. Ấn Độ nhanh chóng áp đặt lệnh cấm lên hơn 100 ứng dụng có xuất xứ Trung Quốc, đáp lại là phản ứng dữ dội từ phía Bắc Kinh khi cho rằng New Delhi đang vi phạm lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, và thậm chí, là có thể đang cố tình hành động chung với Washington.