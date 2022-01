Quan hệ bất chính với nhân viên, hiệu trưởng đại học ở Mỹ bị sa thải

NBC News đưa tin Hội đồng trường ĐH Michigan thông báo sa thải Hiệu trưởng Mark Schlissel vào ngày 15/1 với lý do quan hệ bất chính với nhân viên cấp dưới. Hội đồng trường cũng công bố những trao đổi giữa ông Schlissel và người tình qua email công việc do trường cấp.

Trước đó, ĐH Michigan đã điều tra sau khi nhận đơn khiếu nại nặc danh vào tháng 12/2021.

Ông Schlissel có quan hệ bất chính với nhân viên dù chính ông từng tuyên bố sẽ nỗ lực để chấm dứt nạn quấy rối tình dục, nâng cao phẩm giá, danh tiếng ĐH Michigan. (Ảnh: AP)

Hội đồng trường thông tin kết quả điều tra cho thấy ông Schlissel dùng email công việc liên lạc với cấp dưới “theo cách không phù hợp với phẩm giá và danh tiếng của trường”.

“Hành vi của ông rất nghiêm trọng, đặc biệt khi xem xét vai trò của ông trong việc giải quyết các vấn đề liên quan tình trạng quấy rối tình dục tại ĐH Michigan, cũng như việc ông từng tuyên bố sẽ ‘giải phóng’ cộng đồng ĐH Michigan khỏi nạn quấy rối tình dục và các hành vi không phù hợp khác”, hội đồng trường viết trong thư sa thải gửi Schlissel.

Hội đồng tạm thời bổ nhiệm cựu Hiệu trưởng Mary Sue Coleman thay thế Schlissel trong thời gian tìm kiếm lãnh đạo mới. Schlissel chưa trả lời câu hỏi của phóng viên NBC News về vụ sa thải.

Cùng với tuyên bố buộc thôi việc ông Mark Schlissel, hội đồng trường công khai 118 trang email trao đổi giữa Schlissel và cấp dưới. Hai người bắt đầu hẹn hò từ tháng 9/2019.

Trong email gửi năm 2019, Schlissel gửi người tình bản sao một bài báo trên The New Yorker với tiêu đề “Ảo tưởng tình dục mỗi ngày của người New York”. Ông ghi kèm email “cho vui thôi”.

Trong email khác vào tháng 12/2020, ông Schlissel chuyển tiếp cho cấp dưới biên nhận đặt đồ ăn online. Ông viết “để kích thích em thèm ăn và nói với em tối nay ăn gì”.

Hội đồng trường ĐH Michigan chỉ ra trong email trao đổi hồi tháng 7/2021, người tình của Schlissel cho biết trái tim cô tổn thương. Ban đầu, ông Schlissel trả lời “anh cũng đau” nhưng sau đó, ông gửi mail khác để xin lỗi.

“Lẽ ra, anh nên để vậy cùng lời xin lỗi vì đây là lỗi của anh dù anh cũng cảm thấy đau đớn, nó hoàn toàn không giống nhau. Anh vẫn ước mình đủ mạnh mẽ để tìm ra giải pháp”, ông Mark Schlissel viết trong email.

Tháng 10/2021, Schlissel tuyên bố sẽ từ chức vào tháng 6/2023 trước khi hợp đồng kết thúc. Tuy nhiên, theo Michigan Daily, ông ký thỏa thuận với hội đồng trường việc ông tiếp tục được trả lương 927.000 USD trong 2 năm sau khi từ chức.

Hiện tại, ông Schlissel bị sa thải do vi phạm hợp đồng, đặc biệt điều khoản do chính ông thúc đẩy ban hành để nâng cao phẩm giá, danh tiếng của ĐH Michigan. Vì thế, ông sẽ không được hưởng lương như đã thỏa thuận.