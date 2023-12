(VTC News) -

Quân đội Nga tiêu diệt Leopard 1A5 do Đức sản xuất trong khu vực đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn phim ghi lại cảnh một đội tên lửa chống tăng của Nga tiêu diệt xe tăng Leopard 1A5 trong điều kiện thời tiết khó khăn và địa hình gồ ghề.

Bất chấp sự hỗ trợ đáng kể, các lực lượng Ukraine đã phải đối mặt với những thất bại mang tính quyết định khi quân đội Nga tiếp tục chứng tỏ khả năng phá hủy không chỉ các thiết bị quân sự do Ukraine sản xuất mà còn cả các thiết bị quân sự do các nước NATO cung cấp. Việc tiêu diệt Leopard 1A5 là ví dụ điển hình về khả năng của Nga trong việc chống lại vũ khí do phương Tây cung cấp một cách hiệu quả.

Những sự cố như vậy đã làm dấy lên mối lo ngại giữa các nước NATO, vốn bắt đầu đặt câu hỏi về tính hiệu quả của việc tiếp tục cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Mô hình lực lượng Nga vô hiệu hóa những nỗ lực này ngày càng rõ ràng.