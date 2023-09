Quản đốc 'sở khanh' phim ‘Làng trong phố': Nhân vật quyền lực của hãng phim VFC

(VTC News) -

Khán giả phim Làng trong phố rất ấn tượng với nhân vật Ngọc quản đốc vì theo kịch bản tên này là kẻ "sở khanh", lạm dụng quyền lực. Khi không lợi dụng được nữ chính, hắn tìm mọi cách "bắt nạt" cô trong công việc. Thậm chí khi khiến một nữ công nhân mang thai, hắn còn kiên quyết ép cô phá thai và rũ bỏ trách nhiệm. Những hành động của Ngọc khiến khán giả rất bức xúc.

Thủ vai quản đốc Ngọc là nam diễn viên Tiến Ngọc, anh từng tham gia khá nhiều vai diễn nhỏ trong các dự án của VFC như: Cô gái nhà người ta, Món quà của cha...

Trên thực tế, Tiến Ngọc là nhân vật khá "quyền lực" trong các đoàn phim của VFC vì anh là tổ chức sản xuất chuyên hỗ trợ đạo diễn tìm diễn viên, sắp xếp lịch quay, quản lý chi tiêu... trong các đoàn làm phim.

Tiến Ngọc trong vai quản đốc Ngọc phim "Làng trong phố".

Trước khi làm tổ chức sản xuất của VFC, Tiến Ngọc là gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình qua chương trình Chúc bé ngủ ngon. Anh chính là người vào vai Thỏ láu tương tác với khán giả trong mỗi chương trình.

Chia sẻ về vai quản đốc Ngọc ở phim Làng trong phố, Tiến Ngọc cho hay: "Tôi là người trực tiếp casting các diễn viên cho phim Làng trong phố. Ban đầu, vai Ngọc vốn dành cho diễn viên Hoàng Du Ka (vai Bản ngọng).

Tuy nhiên khi đã định trang cho diễn viên xong hết rồi, đạo diễn Mai Hiền bỗng muốn thay đổi, đẩy cao nhân vật Ngọc lên để tạo thêm kịch tính cho phim. Anh ấy đã đề nghị tôi đóng vai Ngọc vì cho rằng tôi phù hợp với vai diễn này hơn. Kết quả là Hoàng Du Ka được giao cho vai Bản, còn tôi vào vai quản đốc Ngọc".

Tiến Ngọc là tổ chức sản xuất của VFC.

Vào vai phản diện của phim, Tiến Ngọc cho biết anh sẵn sàng chấp nhận những cảnh quay bị đánh đấm để thể hiện được ý đồ của kịch bản:

"Ngọc là nhân vật phản diện nên đương nhiên trong phim sẽ có những cảnh vạch mặt, trừng trị Ngọc. Nhưng trên thực tế thì trong kịch bản không hề có bất cứ cảnh nào Ngọc bị đánh cả.

Khi vào quay cảnh Hiếu (Duy Hưng) đến tìm Ngọc để nhắc nhở sau khi anh ta giở trò với Hoài, kịch bản cũng chỉ có nội dung nhắc nhở, cảnh cáo mà thôi. Nhưng có lẽ vì Duy Hưng quá nhập tâm nên đã vung tay tát Ngọc 1 cái.

Tôi khá bất ngờ vì chưa chuẩn bị tâm lý cho cảnh quay này, nhưng việc diễn viên "phiêu" quá thì tôi không xa lạ gì. Thế nên tôi tiếp tục diễn xuất theo đà đó, cảnh quay này cũng tạo được hiệu ứng khá tốt với khán giả.

Đối với những cảnh quay sau khi Ngọc phủ nhận cái thai của Dành và muốn đưa cô đi phá thai khiến Mến, Hiếu và Bưởi bức xúc tìm tới xử lý Ngọc, chúng tôi có bàn bạc về việc nên để cho tên quản đốc dê xồm này phải chịu "hậu quả".

Vì nhân vật phản diện cần phải nhận được những bài học thích đáng thì mới đủ sức răn đe cho thói hư tật xấu, đồng thời có thể thỏa mãn được tâm lý của khán giả. Tuy nhiên, tôi đã chủ động đề nghị có thêm 1 cảnh Bưởi cầm chổi ném khi Ngọc bỏ chạy. Tôi nghĩ với những gì hắn đã gây ra, chỉ "ăn" vài cú đấm thì nhẹ quá, cần có thêm chi tiết nặng tay hơn".

Cảnh quản đốc "sở khanh" bị anh em xóm trọ "Làng trong phố" xử lý.

Chia sẻ về việc nắm trong tay "quyền lực" khá lớn trong đoàn phim mà thường xuyên chấp nhận những vai phụ, vai phản diện, Tiến Ngọc thẳng thắn cho biết:

"Tôi làm tổ chức sản xuất cho VFC đã nhiều năm, nói là "quyền lực" thì chỉ là câu nói đùa thôi. Thực tế dù ở bất cứ cương vị nào chúng tôi đều muốn làm những điều tốt nhất cho bộ phim. Vì thế sẽ không có chuyện tôi dùng vai trò của mình để "chiếm" vai, xin vai đâu.

Bản thân tôi cũng rất muốn tạo điều kiện cho những diễn viên mới nhưng đôi khi đạo diễn cảm thấy tôi phù hợp thì giao vai. Ngay cả việc tôi thường xuyên vào vai phản diện cũng không phải do tôi muốn như thế, mà do cách nhìn nhận, đánh giá của đạo diễn và do "cái duyên" của tôi với các vai diễn mà thôi.

Thú thực, công việc chính của tôi vẫn là tổ chức sản xuất, hỗ trợ cả đoàn phim nên tôi muốn dành nhiều thời gian để làm tốt nhất việc này. Chính vì thế tôi cũng chỉ có thể nhận những vai nhỏ, ít đất diễn nếu đạo diễn yêu cầu".