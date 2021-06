Quan chức Mỹ: Trung Quốc tự tạo rắc rối cho chính mình

(VTC News) -

“Trong một hoặc hai năm qua, quốc gia gây ra nhiều vấn đề nhất cho Trung Quốc không phải là Mỹ mà là chính Trung Quốc", ông Kurt Campbell, điều phối viên về các vấn đề Ấn Độ - Thái Bình Dương tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói. Ông phát biểu hôm 8/6 trong sự kiện do trung tâm nghiên cứu New American Security (An ninh mới) tại Mỹ tổ chức.

Ông Kurt Campbell. (Ảnh: Nikkei Asia)

Ông Campbell đề cập đến việc các chính sách của Trung Quốc, bao gồm quân sự hóa ở Biển Đông, tiếp cận hung hăng hơn đối với ngoại giao toàn cầu, góp phần gây ra phản ứng dữ dội đối với Bắc Kinh. Nhưng những lãnh đạo cấp cao Trung Quốc có suy nghĩ thế nào về các chính sách này thì "tôi nghĩ chúng ta không thể trả lời câu hỏi đó".

Ông Campbell cũng bình luận thêm về những vấn đề khác ở Trung Quốc và châu Á.

Theo quan chức Mỹ, khối QUAD (nhóm Đối thoại an ninh Tứ giác) gồm các quốc gia Mỹ Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, đang tập trung vào việc “làm sâu sắc thêm” mối quan hệ hợp tác của mình trước cuộc gặp trực tiếp của các nhà lãnh đạo, có khả năng diễn ra vào cuối năm nay. Ông nói thêm rằng các quốc gia khác đã thể hiện "sự quan tâm" đến nhóm và sự tham gia của họ không bị hạn chế.

Về Đài Loan, ông Campbell bình luận chuyến thăm gần đây của một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ tới Đài Loan đã giúp chứng minh rằng Mỹ đang “đứng cùng với Đài Loan”. Ông cho biết Mỹ cam kết tiếp tục cung cấp các “vật phẩm” phòng thủ cho Đài Loan, nhưng hòn đảo nên tự thực hiện các bước để tăng cường khả năng phòng thủ của mình.

Về Myanmar, ông Campbell nhận định tình hình "đáng lo ngại sâu sắc" và "đang tiếp tục trở nên tồi tệ hơn". Ông đề cập đến việc Mỹ đang làm việc với các đồng minh để nói với quân đội Myanmar rằng các hành động của họ đã phản tác dụng. Ông “không thể phủ nhận bạo lực đang gia tăng".