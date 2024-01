Quan chức hàng đầu của Mỹ cảnh báo AI đang hậu thuẫn cho tội phạm mạng

(VTC News) -

Những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc hack, lừa đảo và rửa tiền bất hợp pháp, bằng cách hỗ trợ các bí quyết kỹ thuật cần thiết để thực hiện những tội ác đó, các quan chức tình báo và thực thi pháp luật hàng đầu của Mỹ vừa cảnh báo.

Rob Joyce, tại Hội nghị Quốc tế về An ninh Mạng tại Đại học Fordham ở Manhattan, giám đốc an ninh mạng tại Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, những người kém năng lực hơn đang sử dụng AI để họ học hỏi, tạo ra các công cụ, tiến hành các hoạt động hack, mà lẽ ra họ không thể tự thực hiện được như trước đây.

Các cơ quan tình báo Mỹ đang sử dụng AI để nhận diện tin tặc đang cố gắng tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng, nhưng cũng có dấu hiệu cho thấy tin tặc dùng chính AI để tấn công. (Ảnh: economictimes)

Joyce nói: “Phương thức tận dụng công nghệ này sẽ khiến những người sử dụng AI trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, họ dùng nó tấn công vào hệ thống mạng lưới điện, đường ống giao thông và tòa án, cố gắng đột nhập để có thể gây ra sự gián đoạn xã hội và hoảng loạn nhất vào thời điểm họ muốn”. Đồng thời, Rob Joyce cho biết thêm rằng, ở một khía cạnh khác, những tiến bộ của AI cũng đang giúp chính quyền Mỹ tìm ra hoạt động tấn công mạng độc hại.

Nhận xét của Joyce được đưa ra vào thời điểm mà các công cụ AI tạo sinh có khả năng tạo ra văn bản, hình ảnh giống thực tế một cách thuyết phục, chúng ngày càng được sử dụng nhiều trong các cuộc tấn công mạng và chiến dịch gián điệp ở các quy mô khác nhau.

James Smith, trợ lý giám đốc phụ trách văn phòng hiện trường của FBI ở New York, cho biết tại hội nghị: “Phía FBI đã quan sát thấy sự gia tăng các vụ xâm nhập mạng bất hợp pháp, do công nghệ AI hạ thấp các rào cản phòng thủ kỹ thuật để thực hiện hành vi tấn công”.

Ngoài ra, hai công tố viên liên bang hàng đầu cho biết, AI cũng có thể thúc đẩy một số loại tội phạm tài chính. Damian Williams, Luật sư Mỹ ở Manhattan, cho biết AI có thể giúp những người không biết tiếng Anh tạo ra những thông điệp nghe có vẻ đáng tin cậy để cố gắng lừa tiền các nạn nhân tiềm năng.

Còn Breon Peace, Luật sư Mỹ ở Brooklyn, cho biết các hình ảnh và video "Deepfake" do AI tạo ra có thể được sử dụng để đánh lừa hệ thống xác minh danh tính khách hàng của các ngân hàng để đánh cắp tiền, hoặc thực hiện các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp. Breon Peace cho biết: “Công nghệ AI có thể cho phép bọn tội phạm và khủng bố hoạt động phi pháp trên quy mô lớn ở cấp độ tinh vi hơn, qua đó làm suy yếu hệ thống kiểm soát an ninh mạng đã phát triển trong nhiều thập kỷ qua”.