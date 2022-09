Quan chức an ninh Ukraine họp khẩn, ra 'quyết định cơ bản'

(VTC News) -

Theo quan chức Ukraine, Văn phòng của Tổng thống Zelensky cho biết Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia sẽ họp vào 30/9, sau khi Nga đưa ra kế hoạch sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Tại cuộc họp, ông Oleksiy Danilov, thư ký của hội đồng quốc phòng Ukraine cho biết dự kiến "các quyết định cơ bản" sẽ được thông báo. Dù vậy ông Danilov không cho biết chi tiết.

Điện Kremlin trước đó nói Tổng thống Vladimir Putin sẽ ký các văn bản tuyên bố việc Moskva sáp nhập các khu vực Ukraine vào 30/9. Nga đã tổ chức trưng cầu dân ý ở 4 khu vực này, các hoạt động mà Kiev và phương Tây cho là các cuộc "trưng cầu dân ý giả".

Hôm 29/9 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hai sắc lệnh công nhận khu vực Kherson và Zaporizhzhia là các quốc gia có chủ quyền độc lập. Nghị định có hiệu lực ngay lập tức.

Bản thân ông Zelensky nhiều lần chỉ trích các cuộc trưng cầu dân ý là bất hợp pháp và cảnh báo về phản ứng mạnh mẽ của Ukraine.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine bao gồm nhiều quan chức cấp cao như Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, quốc phòng, ngoại giao, và người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine. Hội đồng có nhiệm vụ làm việc với tổng thống về việc phát triển và điều phối chính sách an ninh quốc gia.

Vào tháng 2, điện Kremlin công nhận 2 nước cộng hòa Donbass tự xưng là các quốc gia độc lập, cáo buộc Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk, vốn được cho là trao cho vùng Donetsk và Lugansk trong lãnh thổ Ukraine cơ chế đặc biệt. Nga đưa quân vào Ukraine vào ngày 24/2, với lý do cần phải bảo vệ Donbass và yêu cầu Ukraine tuyên bố trung lập, không bao giờ gia nhập bất kỳ khối quân sự phương Tây nào. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga hoàn toàn vô cớ.