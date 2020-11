Quan chức an ninh mạng Nhà Trắng nói sắp bị sa thải

Ông Christopher Krebs là người có trách nhiệm bảo vệ cuộc bầu cử khỏi tin tặc, nhưng nỗ lực loại bỏ tin giả của ông khiến chính quyền Tổng thống Trump phật lòng. Nguyên nhân là trang web có tên “Kiểm soát tin đồn” do CISA điều hành chuyên đính chính thông tin sai lệch về cuộc bầu cử.

Các quan chức Nhà Trắng đã yêu cầu CISA chỉnh sửa hoặc xóa những bài đăng có nội dung nhằm loại bỏ tuyên bố sai sự thật về quá trình bầu cử. Trong đó có bài viết phủ nhận việc đảng Dân chủ đứng sau một âm mưu gian lận bầu cử hàng loạt.

Ông Christopher Krebs, Giám đốc Cơ Quan An Ninh Mạng và Hạ Tầng Cơ Sở (CISA) của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, trang web của CISA bác bỏ thuyết âm mưu về một siêu máy tính và chương trình tình báo có tên Hammer and Scorecard gây đảo lộn phiếu bầu trên toàn quốc. Ông Krebs, các chuyên gia an ninh bầu cử cùng các cựu quan chức Mỹ đều cho rằng hệ thống tình báo này không tồn tại. Do đó, CISA từ chối xóa bài đăng.

Christopher Krebs tiếp tục loại bỏ nhiều tin đồn gian lận khác trong những ngày gần đây.

Giám đốc Krebs nhận được nhiều lời khen ngợi từ cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa vì có công giúp cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ, bất chấp những lo ngại rằng tin tặc nước ngoài có thể can thiệp vào cuộc bỏ phiếu.

“Chris Krebs đã làm rất tốt công việc bảo vệ cuộc bầu cử. Ông ấy là một trong số ít những người thuộc bộ máy hành chính được cả hai đảng kính trọng. Không có một lý do khả dĩ nào để buộc ông ấy thôi việc. Không hề có”, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mark Warner viết trên Twitter.

Ông Bryan Ware, Trợ lý Giám đốc của CISA cũng từ chức hôm 12/11. Một quan chức Mỹ cho biết Nhà Trắng yêu cầu ông Ware từ chức vào đầu tuần này.

Việc các quan chức bị sa thải và từ chức không chỉ làm xáo trộn chính quyền Mỹ mà còn dấy lên lo ngại về sự kiện chuyển đổi quyền lực chính thức vào ngày 20/1/2021. Đặc biệt là trong khi Tổng thống Trump chưa chấp nhận kết quả bầu cử và liên tục đưa ra cáo buộc về gian lận cử tri.