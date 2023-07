(VTC News) -

Nhãn đang bắt đầu vào mùa. Bạn có thể dễ dàng mua nhãn ở bất cứ đâu. Vậy, ăn nhãn có tốt không và quả nhãn có tác dụng gì?

Tổng quan về quả nhãn

Nhãn có nguồn gốc từ Đông Nam Á, trồng rộng rãi ở Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc. Cây cho quả vào mùa hè, thường được ăn trực tiếp, cho vào chè tráng miệng. Ngoài ra, y học cổ truyền cũng sử dụng nhãn để chế thuốc.

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Vinmec cho biết, nhãn thường có xu hướng mọc thành chùm, quả rất tròn và kích thước to bằng trái nho lớn. Nằm bên dưới lớp vỏ dai và rám nắng, bạn sẽ nhìn thấy phần thịt quả màu trắng bao quanh một hạt sẫm màu. Với kết cấu đặc biệt này, nhãn còn được biết đến với biệt danh là “mắt rồng”.

Trong nền Y học cổ truyền Trung Quốc, người ta thường sử dụng cả phần hạt và long nhãn để chữa một số bệnh cũng như cải thiện sức khỏe nói chung. Nhãn có thể được ăn trực tiếp, sấy khô hoặc đóng hộp, tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng của mỗi cá nhân.

Nhiều người băn khoăn rằng liệu ăn quả nhãn có tốt không hoặc quả nhãn có tác dụng gì? Trong nội dung bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể và chi tiết hơn về những tác dụng sức khỏe nổi bật mà quả nhãn mang lại.

Quả nhãn có tác dụng gì?

Giá trị dinh dưỡng của quả nhãn

Báo Vietnamnet dẫn nguồn tờ Healthifyme cho biết, 100g nhãn chứa 60 calo, 15g carb, 1,3g protein, 1,1g chất xơ, 0,1g chất béo. Trong nhãn có chứa vitamin C, kali, phốt pho, đồng, mangan, sắt.

Tác dụng của nhãn đối với sức khỏe

Tốt cho hệ thần kinh

Bài viết trên website Báo Sức khỏe & Đời sống cho biết, quả nhãn được xem là điều kỳ diệu với những chứng bệnh liên quan tới hệ thần kinh, đặc biệt là trầm cảm. Chúng giúp các dây thân kinh thư giãn và tăng cường chức năng hoạt động. Do vậy, chứng mất ngủ cũng theo đó mà tan biến.

Ngoài ra, uống nước đun sôi để nguội với long nhãn sẽ có tác dụng chống suy nhược thần kinh do mệt mỏi, ốm yếu, đau nhức và kiệt sức.

Tăng tuổi thọ

Nhãn được biết đến là loại quả có thể hỗ trợ quá trình lành vết thương và tăng tuổi thọ. Nó giúp chống lại các phân tử gốc tự do trong cơ thể và bảo vệ các tế bào không bị tổn thương. Đồng thời, nhãn còn có tác dụng giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Ngăn ngừa bệnh trầm cảm

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Vinmec cho biết, việc tiêu thụ nhãn thường xuyên được xem là phương pháp hiệu quả giúp bạn ngăn ngừa các chứng bệnh về thần kinh, điển hình là trầm cảm.

Quả nhãn có khả năng làm thư giãn và tăng cường chức năng hoạt động của các dây thần kinh. Điều này cũng góp phần ngăn ngừa nguy cơ mắc chứng mất ngủ, ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của bạn.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể uống nước ấm pha với long nhãn giúp cải thiện các triệu chứng của suy nhược thần kinh do ốm đau, kiệt sức và mệt mỏi gây ra.

Cải thiện bộ nhớ

Nhãn chứa các hợp chất tăng cường chức năng nhận thức và trí nhớ. Trong y học cổ truyền, quả nhãn được dùng để điều chế thuốc trị chứng lo âu.

Nghiên cứu cho thấy, nhãn có thể có lợi cho não do tác động lên phần cấu trúc não bộ giúp xử lý ký ức. Nhờ đó, ăn loại quả này này thường xuyên giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Làm đẹp da

Báo Vietnamnet dẫn nguồn tờ Healthifyme cho biết, nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào, nhãn có tác dụng đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa một cách hiệu quả như cải thiện sắc tố, làm mờ vết thâm, nếp nhăn và vết chân chim. Ngoài ra, trái cây này giúp hình thành collagen, tạo điều kiện sản sinh các tế bào da mới.

Vitamin C trong nhãn cũng giảm tác hại của quá trình oxy hóa trên da như giảm thiểu nứt nẻ và bong tróc, giữ lại vẻ tươi trẻ cho làn da.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Trong nhịp sống nhanh ngày nay, nhiều người bị mất ngủ hoặc ngủ không sâu. Nhãn có thể là phương thuốc bạn đang tìm kiếm nhờ hoạt tính giải lo âu. Nhãn giảm mức độ của một loại hormone gây căng thẳng.

Cung cấp lượng lớn vitamin C cho cơ thể

Vitamin C giữ một vai trò quan trọng với sức khoẻ của các mô trong cơ thể. Quả nhãn có chứa hàm lượng vitamin C rất cao, giúp thúc đẩy quá trình chữa lành các vết cắt và những tổn thương, đồng thời kích thích sản sinh ra collagen - một phần thiết yếu đối với sụn, da, cơ và xương cũng như hầu hết các cơ quan khác của cơ thể. Ngoài ra, vitamin C có trong quả nhãn cũng góp phần tăng cường độ chắc khỏe cho răng và nướu của bạn.

Với những thông tin trên chắc hẳn bạn đã có giải đáp cho câu hỏi "Quả nhãn có tác dụng gì?" rồi phải không. Đang mùa nhãn hãy thường xuyên mua nhãn về cho gia đình thưởng thức nhé.

