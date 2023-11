Qua ngã tư, xe nào được ưu tiên đi trước?

(VTC News) -

Điều 22 Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định rất rõ về thứ tự ưu tiên xe khi tham gia giao thông đường bộ. Những xe này được ưu tiên đi trước các xe khác dù đang đi từ hướng nào tới, như vậy khi qua ngã tư các phương tiện khác gặp những xe này phải nhường cho xe qua trước dù đang đi từ hướng nào tới.

Xe ưu tiên bao gồm các loại xe và thứ tự như sau:

- Xe chữa cháy: hay còn gọi là xe cứu hỏa, là một loại xe chuyên dùng để dập tắt các đám cháy. Xe được trang bị các thiết bị hỗ trợ cứu cháy chữa cháy và được những người lính cứu hỏa đã trải qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo quy chuẩn nhà nước điều khiển.

Xe chữa cháy là loại xe được ưu tiên hàng đầu khi tham gia giao thông. (Ảnh: Xuân Tiến)

- Xe quân sự, xe công an, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường: là các xe do những người giữ chức vụ bộ đội, công an và cảnh sát sử dụng trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Biển số của các loại xe này thường là màu đỏ, xanh,… để phân biệt với các loại xe thông thường khác.

- Xe cứu thương: là loại xe chuyên dùng của ngành y tế, dùng để vận chuyển và cấp cứu những người bị thương. Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu là xe đang chở bệnh nhân cấp cứu hoặc đi đón bệnh nhân cấp cứu.

- Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh, xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp: là các xe được sử dụng khi xảy ra các sự cố cần phải khắc phục khẩn cấp như vỡ đê, thiên tai, dịch bệnh, lũ lụt,…

- Đoàn xe tang: bao gồm các loại xe tải được sửa đổi một số đặc điểm như thêm các họa tiết trang trí, dụng cụ đặc biệt,… và dùng để chở quan tài đi chôn hay hỏa táng. Ngoài xe tải chở quan tài, những chiếc xe ô tô và xe máy đi cạnh xe tải để rước quan tài đi chôn hay hỏa táng sẽ tạo thành một đoàn xe và đó được gọi là đoàn xe tang.

Xe có quyền ưu tiên bao gồm 02 loại đèn và dạng đèn như sau: Đầu tiên là loại đèn đơn có dạng hình tròn hoặc đèn phát tín hiệu ưu tiên dạng hình trụ; Thứ hai là loại đèn đôi có dạng hình hộp chữ nhật dạng hai bóng đèn hoặc đèn phát tín hiệu ưu tiên dạng hình hộp chữ nhật bốn loại bóng.

Theo Khoản 2 Điều 22 Luật Giao thông đường bộ, tất cả xe có quyền ưu tiên (chỉ trừ đoàn xe tang) khi đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định.

Đồng thời, để tham gia giao thông một cách an toàn, cần nắm rõ được quy tắc nhường đường tại nơi giao nhau. Quy tắc về nhường đường tại các nơi giao nhau được quy định rất rõ ràng Luật giao thông để đảm bảo an toàn và kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ các bạn cần giảm tốc độ của xe xuống khi đến gần các đoạn đường giao nhau. Quy tắc nhường đường tại ngã như sau:

Thực hiện nhường đường cho các phương tiện đi đến từ bên phải, tại những đoạn đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến.Phải thực hiện nhường đường cho xe đi bên trái tại những đoạn đường giao nhau có biển báo báo hiệu đi theo vòng xuyến.

Đối với những đoạn đường là điểm giao nhau của của đường được ưu tiên và đường không được ưu tiên hoặc giữa đường chính và đường nhánh thì các phương tiện tham gia giao thông phải thực hiện theo nguyên tắc sau: Những phương tiện đi từ đường nhánh và đường không được ưu tiên phải nhường đường cho các phương tiện đi từ nhánh chính hoặc đường ưu tiên đến.