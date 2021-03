Quá khứ cơ cực, nghèo khó của các ngôi sao Hollywood

Để có được thành công vang dội trên con đường sự nghiệp như hiện nay, không ít ngôi sao Hollywood đã từng sống trong nghèo khổ, vô gia cư thậm chí sa vào tệ nạn. Trải qua những chuỗi ngày đấu tranh không ngừng nghỉ với số phận cơ cực thậm chí là cực kỳ “đen tối”, các ngôi sao giờ đã có được hào quang khiến cả thế giới ngưỡng mộ.

1. Leonardo DiCaprio

Chàng Jack của Titanic có một tuổi thơ cơ hàn, cha mẹ anh ly dị khi Leonardo vừa tròn 1 tuổi, anh sống cùng mẹ tại một khu ổ chuột nghèo tại Hillhurst, quận Los Feliz phía tây Hollywood. Leonardo đã phải trải qua tuổi thơ với những ám ảnh về bạo lực, nghiện hút, mại dâm tràn lan. Ký ức kinh hoàng và thường xuyên bị hoảng sợ vì những kẻ nghiện ngập, trộm cướp đã khiến cho Leonardo có cái nhìn thực tế về cuộc sống và cũng giúp anh đủ kiên quyết để tránh xa chúng.

Dù gia đình nghèo nhưng chính mẹ là người luôn ủng hộ Leo theo con đường diễn xuất từ khi còn rất nhỏ. Bước ngoặt sự nghiệp của Leonardo bắt đầu năm 15 tuổi khi được mời đóng bộ phim truyền hình Parenthood, cậu bé không gia đình trong Growing Pain và vượt qua 400 ứng cử viên để dành được vai chính trong This Boy’s Life. Và danh tiếng tìm đến với anh sau bộ phim thiên tình sử Romeo & Juliet (1996), tiếp đó anh đạt được đỉnh cao danh vọng với Jack Dawson trong Titanic (1997).

Leonardo DiCaprio từng sống ở khu ổ chuột trước khi thành ngôi sao thế giới.

Tài năng của Leonardo DiCaprio càng được công nhận vững chắc qua sự hóa thân đa dạng trong những tác phẩm điện ảnh được giới chuyên môn đánh giá cao lẫn thành công phòng vé như Catch Me If You Can, Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Blood Diamond, Inception…

Đặc biệt, sau 16 năm vô duyên với Oscar, cuối cùng tượng vàng cũng đã mỉm cười với Leo cho những gì anh đã hy sinh cho nghệ thuật trong bộ phim The Revenant. Cũng chính tuổi thơ đã giúp cho Leonardo luôn khiêm tốn, luôn nỗ lực để vượt qua hoàn cảnh khốn khó và đặc biệt không vướng mắc vào những cám dỗ hào quang như những ngôi sao khác.

2. Angelina Jolie

Tuổi thơ không êm đềm đã khiến quá khứ của Angelina là một trong những chuỗi ngày “trượt dài”. Kể từ khi lên 3, Angie đã phải sống trong sự đày đọa của mẹ ruột vì bà đã đổ hết tội lỗi của người chồng phản bội lên đứa con gái, chỉ vì Angie và cha giống nhau như đúc. Từ đó về sau, mối quan hệ tay ba giữa cha, mẹ và cô chưa bao giờ êm thấm. Năm 14 tuổi, Angelina trở nên hoang dã với lối sống phóng túng và nghiệm ma túy nặng. Cô cứ sa đà vào những mối quan hệ tình cảm phóng túng với cả nam và nữ.

Trước khi bắt đầu mối quan hệ với Brad Pitt, cô đã qua hai đời chồng – với đạo diễn Johnny Lee Miller và Billy Bob Thornton. Cả hai cuộc hôn nhân đều đổ vỡ khiến Angelina tiếp tục lâm vào tình trạng khủng hoảng tinh thần và phải điều trị tâm lý tại Viện Thần Kinh của trung tâm Y Tế UCLA. Thậm chí cô còn thuê sát thủ để thủ tiêu chính mình, nhưng người sát thủ ấy đã từ chối và khuyên cô suy nghĩ lại.

Angelina Jolie có quá khứ nổi loạn.

Giờ đây, tuy hôn nhân với Brad Pitt cũng không viên mãn nhưng cô đã thay đổi, vẫn phải vì những đứa con của mình mà sống tốt và trở thành những tấm gương tốt. Cô không chỉ là ngôi sao nổi tiếng của Hollywood đã giành giải thưởng Oscar mà còn một đại sứ nhân quyền đầy năng nổ của Liên hợp quốc.

Angelina Jolie tài trợ cho các trại tị nạn, hỗ trợ và bảo tồn cộng đồng, giúp đỡ trẻ em. Không chỉ quyên góp, ủng hộ, Angelina Jolie còn đến tận nơi, tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng. Nữ diễn viên đã nhận được vô số giải thưởng về các hoạt động nhân đạo của mình. Cô còn là đại sứ của nhiều quỹ từ thiện lớn trên thế giới, phải kể đến như UNHCR, UNICEF,...

3. Selena Gomez

Khi Selena chào đời, mẹ cô chỉ mới 16 tuổi, bố cô cũng chỉ đang là học sinh trung học. Ông bà Selena thường phải chăm sóc cháu để bố mẹ cô hoàn thành việc học tập. Gia đình cô lúc đó đã phải chật vật đối mặt với nhiều khó khăn tài chính. Đến năm Selena được 5 tuổi, bố mẹ cô đã ly hôn. Mẹ cô sau đó phải một thân một mình nuôi nấng con gái với thu nhập ít ỏi.

Selena Gomez bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của cô lúc 7 tuổi và có được thành công nhờ show truyền hình Wizards of Waverly Place (từ 2007 đến 2012).

Selena Gomez từng sống trong cảnh nghèo khó.

Selena Gomez nổi lên từ cái nôi Disney với những bộ phim truyền hình, nhạc phẩm trong sáng dành cho lứa tuổi nhi đồng và thiếu niên. Với bàn đạp vững chắc đó, Selena Gomez sớm vụt sáng thành sao, trở thành một trong những gương mặt được săn đón nhất làng giải trí.

Trong suốt 15 hoạt động ở showbiz, Selena Gomez 'bỏ túi' túi hàng chục vai diễn lớn nhỏ cùng 22 triệu album bán ra toàn cầu. Chính vì thế, nữ nghệ sĩ 28 tuổi cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều nhãn hàng uy tín. Tài sản của Selena Gomez được ước tính lên tới 50 triệu USD (hơn 1160 tỷ đồng).

4. Justin Bieber

Trước khi Justin Bieber trở thành một hiện tượng âm nhạc của Hollywood với danh xưng “Hoàng tử nhạc Pop”, anh cũng đã phải trải qua những năm tháng cơ cực thời ấu thơ. Anh đã phải sống trong một căn nhà nhỏ hẹp ẩm thấp đầy chuột và luôn thiếu thốn thức ăn.

Justin Bieber đã trải qua tuổi thơ tồi tệ.

Justin không có được một chiếc giường đàng hoàng mà luôn phải ngủ trên ghế. Có những hôm vì nghèo túng nên cậu bé tóc vàng ấy buộc phải ép mình đi ngủ trong cơn đói cồn cào. Và những năm tháng cơ cực ấy cuối cùng cũng đã được bù đắp khi hiện tại anh đang sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến hơn 65 triệu USD.

5. Ed Sheeran

Một ngôi sao nổi tiếng mới trong âm nhạc toàn cầu, một hit maker đã khiến bao trái tim cuồng nhịp. Nhưng liệu có mấy ai biết rằng chàng trai này từng sống một cuộc đời vô gia cư, nhà ga tàu điện ngầm hay ống sưởi bên ngoài khuôn viên điện Buckingham từng là những nơi anh ngủ hàng đêm trong vòng 2 năm. Anh cũng từng chia sẻ rằng chính ngoại hình mập mạp không hấp dẫn, gu ăn mặc tuềnh toàng luộm thuộm và mái tóc đỏ khiến anh thường bị bắt nạt.

Trong những năm tháng vô định, Ed Sheeran thường nuôi dưỡng tâm hồn âm nhạc của mình khi biểu diễn tại những tụ điểm quán bar, họ không trả tiền cho anh nhưng cho anh uống bia thỏa thích. Và một ngày kia, một cuộc gọi từ danh ca Elton John đã thay đổi cuộc đời của Ed mãi mãi. Không còn là gã lang bạt ngày nào, giờ đây anh là “hoàng tử tình ca của Anh Quốc”, biểu diễn trước hàng nghìn trái tim thổn thức ngay trong cung điện Buckingham hay sân vận động Wembley chật kín người.

Nam ca sĩ hiện sở hữu khối tài sản khủng.

Ed Sheeran có tên trong danh sách 100 người nổi tiếng kiếm tiền nhiều nhất năm 2019 của tạp chí Forbes. Đặc biệt ca khúc Shape of You của Ed Sheeran đạt hơn 3,6 tỉ lượt xem, là đĩa đơn bán chạy nhất của nam ca sĩ với tổng doanh thu 5,9 triệu USD. Gần đây, nam ca sĩ tiếp tục mua thêm đất xung quanh nhà để mở rộng thành trang trại và tận hưởng thời gian riêng tư.

6. Nicki Minaj

Từ khi 5 tuổi, Nicki Minaj đã rời quê hương để cùng mẹ đến khu dân cư nghèo nàn của New York sinh sống. Nicki từng chân thành thổ lộ: “Khi lần đầu tiên tôi đến Mỹ, tôi đã bước ngay vào phòng ngủ, quỳ gối ở chân giường và cầu xin Chúa hãy ban cho tôi sự giàu có để tôi có thể chăm lo được cho mẹ tôi”.

Nicki Minaj đã từng làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống.

Chiến đấu với nghèo khó, Nicki Minaj đã phải trải qua rất nhiều công việc khác nhau. Cô từng có thời làm bồi bàn cho những cửa hàng ăn uống, thế nhưng sau đó đã bị đuổi việc vì thái độ thiếu chuyên nghiệp của cô. Và cứ thế, cô trải qua tình cảnh bị đuổi việc khoảng 15 lần như vậy vì cùng một lý do. Và rồi lời cầu xin của Chúa năm nào cũng đã linh nghiệm khi giờ đây, cô bồi bàn kém may mắn năm nào đã trở thành chị đại làng rap với gia tài đồ sộ ước tính 14 triệu USD khiến người người ngưỡng mộ.