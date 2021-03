Quả Cầu Vàng 2021: 'Soul' thắng giải Phim hoạt hình xuất sắc

Soul trở thành bộ phim hoạt hình đầu tiên sau Up (2010) giành tới hai giải thưởng tại sự kiện điện ảnh danh giá của Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood.

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 78 vừa diễn ra tối 28/2 (giờ Mỹ), tức sáng 1/3 theo giờ Việt Nam tại đồng thời 2 địa điểm là Rainbow Room ở New York (do Tina Fey phụ trách) và khách sạn Beverly Hilton tại California (do Amy Poehler phụ trách).

Vì đại dịch COVID-19, các ngôi sao hạn chế tới sự kiện thảm đỏ mà diện đồ đẹp ngồi tham dự giải thưởng tại nhà bằng hình thức theo dõi trực tuyến.

Soul – bom tấn hoạt hình đến từ Disney Pixar – là cái tên chiến thắng đầu tiên của đêm trao giải, ở hạng mục “Phim hoạt hình xuất sắc”.

Đạo diễn Pete Docter và nhà sản xuất Dana Murray theo dõi sự kiện tại nhà của Pete Docter và phát biểu trực tuyến. Kemp Powers, đồng đạo diễn của Soul, cũng góp lời cảm ơn thông qua cuộc gọi trên iPad do Pete Docter giữ trước màn hình truyền trực tiếp tới Quả Cầu Vàng.

Không chỉ giành chiến thắng ở hạng mục "Phim hoạt hình xuất sắc", SOUL tiếp tục được vinh danh ở hạng mục “Nhạc phim hay nhất” dành cho ba nhà soạn nhạc Jon Batiste, Trent Reznor và Atticus Ross. Tất cả cùng nhận giải thưởng và phát biểu online.

Soul là một trong những bộ phim nổi bật nhất của điện ảnh thế giới năm 2020. Tác phẩm có tên tiếng Việt là Cuộc sống nhiệm màu, xoay quanh Joe, giáo viên ban nhạc trung học khao khát trở thành nhạc sĩ chơi Jazz nhưng liên tục thất bại. Khi có cơ hội được biểu diễn trong nhóm nhạc mơ ước, Joe bất ngờ gặp tai nạn. Anh chết, bước sang thế giới bên kia, nơi tập hợp những linh hồn chờ đợi để tái sinh. Tại đây, Joe gặp gỡ và trở thành bạn bè với 22, linh hồn không còn thấy ý nghĩa của việc tồn tại trong cuộc sống thực tế.

Phim mang tới góc nhìn vui nhộn, hài hước về thế giới của các linh hồn nhưng cũng đầy cảm xúc và đem tới những thông điệp sâu sắc về cuộc sống. Vì đại dịch COVID-19, tác phẩm ra mắt đồng thời ở cả rạp chiếu phim một số thị trường đã kiểm soát được dịch bệnh và trên nền tảng Disney+.

Chiếu tại Việt Nam vào cuối năm ngoái, Soul thu về hơn 21,6 tỷ đồng – theo thống kê trên trang Box Office Vietnam. Với con số này, Việt Nam trở thành thị trường ăn khách thứ 5 trong khu vực châu Á và Top 10 thế giới của siêu phẩm hoạt hình đến từ Disney Pixar.

Với chiến thắng tại Quả Cầu Vàng 2021, Soul cũng được coi là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu "Phim hoạt hình hay nhất" và "Nhạc phim hay nhất" ở Oscar 2021.

Trong năm 2021, hai “siêu phẩm” mới đến từ Disney và Pixar sẽ ra mắt, hứa hẹn tiếp nối thành công trong mùa giải thưởng điện ảnh 2022. Cụ thể, Raya và rồng thần cuối cùng có suất chiếu sớm tại Việt Nam bắt đầu từ tối 4/3. Bên cạnh đó là tác phẩm Mùa hè của Luca dự kiến khởi chiếu tháng 6/2021.

Kết quả Quả Cầu Vàng 2021:

Mảng điện ảnh

Phim truyện xuất sắc - thể loại tâm lý: Nomadland (Searchlight Pictures)

Phim truyện xuất sắc - thể loại hài/ca vũ nhạc: Borat Subsequent Moviefilm (Amazon Studios)

Nam chính xuất sắc - thể loại tâm lý: Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

Nam chính xuất sắc - thể loại hài/ca vũ nhạc: Sacha Baron Cohen (Borat Subsequent Moviefilm)

Nữ chính xuất sắc - thể loại tâm lý: Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

Nữ chính xuất sắc - thể loại hài/ca vũ nhạc: Rosamund Pike (I Care a Lot)

Nam phụ xuất sắc: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Nữ phụ xuất sắc: Jodie Foster (The Mauritanian)

Đạo diễn xuất sắc: Chloé Zhao - Nomadland (Searchlight Pictures)

Kịch bản xuất sắc: The Trial of the Chicago 7 (Netflix)

Nhạc nền trong phim xuất sắc: Soul (Pixar) - Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

Ca khúc chủ đề xuất sắc: Io Si (Seen) - The Life Ahead (Netflix)

Phim hoạt hình xuất sắc: Soul (Walt Disney Pictures)

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc: Minari (A24)

Mảng truyền hình

Phim truyền hình xuất sắc - thể loại tâm lý: The Crown (Netflix)

Phim truyền hình xuất sắc - thể loại hài/ca vũ nhạc: Schitt’s Creek (CBC)

Nam chính xuất sắc - thể loại tâm lý: Josh O’Connor - The Crown

Nam chính xuất sắc - thể loại hài/ca vũ nhạc: Jason Sudeikis - Ted Lasso

Nữ chính xuất sắc - thể loại tâm lý: Emma Corrin - The Crown

Nữ chính xuất sắc - thể loại hài/ca vũ nhạc: Catherine O’Hara - Schitt’s Creek

Phim truyền hình ngắn tập xuất sắc: The Queen’s Gambit (Netflix)

Nam chính xuất sắc: Mark Ruffalo - I Know This Much Is True

Nữ chính xuất sắc: Anya Taylor-Joy - The Queen’s Gambit

Nam phụ xuất sắc: John Boyega - Small Axe

Nữ phụ xuất sắc: Gillian Anderson - The Crown