Quả cầu vàng 2019: 'A star is born' trượt gần hết giải khiến khán giả cực kì bất ngờ

Kết quả của giải thưởng điện ảnh này khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Sáng 6/1 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Quả cầu vàng 2019 đã diễn ra. Là một lễ trao giải điện ảnh thường niên, Quả cầu vàng 2019 thu hút nhiều sự chú ý, nhất là khi năm nay, nó được diễn ra chỉ một ngày trước khi Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ nhận phiếu đề cử cho Oscar 2019. Kết quả của Quả cầu vàng 2018 có khá nhiều điều bất ngờ dành cho khán giả.

Cảnh trong phim "A star is born".

Cụ thể, trong lĩnh vực Điện ảnh, phim A star is born dù được đề cử ở rất nhiều hạng mục nhưng trượt gần hết giải thưởng khiến khán giả cực kì bất ngờ. Ở hạng mục quan trọng như Phim truyện xuất sắc - Chính kịch, A star is born "thua đau" trước Bohemian Rhapsody. Tương tự với hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc - Chính kịch, Bradkey Cooper của A star is born cũng thua trước Rami Make trong Bohemian Rhapsody.

Tuy nhiên, A star is born vẫn kịp ghi tên mình trong danh sách giải thưởng của Quả cầu vàng 2018 với Shallow - Ca khúc chủ đề xuất sắc nhất.

Shallow - Ca khúc chủ đề xuất sắc nhất Quả cầu vàng 2018.

Ngoài ra, kết quả các hạng mục khác ở lĩnh vực điện ảnh gồm có Glenn Close (The Wife) - Nữ diễn viên chính xuất sắc, Green book - phim truyện xuất sắc, Olivia Colman (The Favourite) - nữ diễn viên chính xuất sắc ở mảng hài và ca vũ nhạc, Christian Bale (Vice) - nam diễn viên chính xuất sắc ở mảng hài và ca vũ nhạc.

Đặc biệt, tác phẩm Spider-Man: Into the Spider-Verse vượt qua nhiều đối thủ "nặng ký" như Incredebles 2, Miral, Ralph Breaks the Internet để trở thành Phim hoạt hình xuất sắc nhất.

Kết quả Quả cầu vàng 2019: Điện ảnh: - Phim truyện xuất sắc - Chính kịch: Bohemian Rhapsody - Nữ diễn viên chính xuất sắc - chính kịch: Glenn Close (The Wife) - Nam diễn viên chính xuất sắc - chính kịch: Rami Malek (Bohemian Rhapsody) - Phim truyện xuất sắc - hài hoặc ca vũ nhạc: Green Book - Nữ diễn viên chính xuất sắc - hài hoặc ca vũ nhạc: Olivia Colman (The Favourite) - Nam diễn viên chính xuất sắc - hài hoặc ca vũ nhạc: Christian Bale (Vice) - Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Regina King (If Beale Street Could Talk) - Nam diễn viên phụ xuất sắc: Mahershala Ali (Green Book) - Phim hoạt hình xuất sắc: Spider-Man: Into the Spider-Verse - Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc: Roma (Mexico) - Đạo diễn xuất sắc: Alfonso Cuarón (Roma) - Biên kịch xuất sắc: Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie (Green Book) - Nhạc nền xuất sắc: Justin Hurwitz (First Man) - Ca khúc chủ đề xuất sắc: Shallow trong A Star Is Born Truyền hình: - Phim truyền hình xuất sắc - chính kịch:The Americans - Nữ diễn viên chính xuất sắc - chính kịch: Sandra Oh trong Killing Eve - Nam diễn viên chính xuất sắc - chính kịch: Richard Madden (Bodyguard) - Phim truyền hình xuất sắc - hài hoặc ca vũ nhạc: The Kominsky Method - Nữ diễn viên chính xuất sắc - Hài hoặc ca vũ nhạc: Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) - Nam diễn viên chính xuất sắc - hài hoặc ca vũ nhạc: Michael Douglas (The Kominsky Method - Phim truyền hình ngắn tập xuất sắc: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story - Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình ngắn tập: Patricia Arquette trong Escape at Dannemora - Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình ngắn tập: Darren Criss trong The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story - Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Patricia Clarkson (Sharp Objects) - Nam diễn viên phụ xuất sắc: Ben Whishaw (A Very English Scandal)

