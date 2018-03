PVN hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch quý I/2018

(VTC News) - Ngày 8/3 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2018.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo trong HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban chuyên môn/ Văn phòng Tập đoàn, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Ngay từ đầu năm 2018, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên đã triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả, an toàn, đạt được nhiều kết quả tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn hoàn thành vượt mức từ 4-15% kế hoạch quý I đề ra.

Tính riêng 2 tháng đầu năm, tổng sản lượng khai thác quy dầu toàn Tập đoàn đạt 4,13 triệu tấn, sản xuất điện đạt 3,56 tỷ kWh, sản xuất đạm đạt 281,8 nghìn tấn, sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 1,13 triệu tấn. Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn cao hơn so với cùng kỳ năm 2017, cụ thể: doanh thu toàn Tập đoàn vượt 12% kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017; nộp ngân sách nhà nước vượt 30% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017.

Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Từ đầu năm đến nay các đơn vị tập trung triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 đã được Tập đoàn phê duyệt/chấp thuận. Hoạt động của các đơn vị sản xuất (VSP, PVEP, Rusvietpetro, BSR, PVPower, PVFCCo, PVCFC) đều giữ được nhịp độ tốt và đang bám sát kế hoạch được giao.

Các đơn vị thành viên đều hoàn thành các chỉ tiêu tài chính (doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách) đề ra, cơ bản các đơn vị đều hoàn thành hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra. Các dự án đầu tư của Tập đoàn và các đơn vị thành viên được kiểm soát chặt chẽ.

Nhằm hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tập đoàn tiếp tục tập trung kiểm soát chặt chẽ tiến độ phát triển các mỏ/công trình đưa vào khai thác trong năm 2018. Đồng thời, kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí.

Tập đoàn sẽ chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông năm 2018 ở các đơn vị thành viên và tiếp tục thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020 theo đúng phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Một trong số những nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn trong những tháng tiếp theo là tiếp tục tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc 05 dự án yếu kém, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án chuỗi khí- điện Lô B, Cá Voi Xanh, các dự án nhiệt điện: Long Phú 1, Sông Hậu 1, Thái Bình 2.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã trao đổi, trình bày các kiến nghị để cùng thảo luận, tìm kiếm giải pháp xử lý cụ thể để giải quyết các vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh đánh giá cao việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, đặc biệt là đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy, công trình.

Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh đề nghị các đơn vị thành viên và các Ban chuyên môn tiếp tục phối hợp tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc đồng thời nhấn mạnh kết quả tích cực đạt được trong 3 tháng đầu năm sẽ tạo tiền đề cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục triển khai và phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của cả năm 2018.

Thanh Tú