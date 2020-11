PVN cùng BSR, PV GAS hỗ trợ Quảng Ngãi 2 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão số 9

Tham dự Chương trình có ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi; bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đặng Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh tham dự.

Ông Bùi Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy PVN, Tổng Giám đốc BSR đại diện PVN trao biển tượng trưng hỗ trợ 1 tỷ đồng

Ngày 28/10 bão số 9 (tên quốc tế: Molave) với sức gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 12 - 13 đã đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ngãi gây thiệt hại rất lớn. Toàn tỉnh có 13 người bị thương; 376 nhà bị thiệt hại hoàn toàn; 3.709 nhà bị thiệt hại rất nặng (50 - 70%); 1.049 nhà bị thiệt hại nặng (30 - 50%); 452 trường học, 134 cơ sở y tế, 263 nhà văn hóa, 21 bảo tàng, di tích lịch sử bị hư hỏng; hơn 1.980 ha lúa, rau màu, hơn 4.339 ha cây trồng hằng năm và lâu năm bị hư hại; hơn 2.000 gia súc và 362.790 gia cầm bị chết; 167 tàu, thuyền bị chìm tại nơi neo đậu; hệ thống giao thông, thủy lợi, đê, kè, điện lưới và thông tin liên lạc bị hư hỏng nặng… Tổng thiệt hại ước tính 4.850 tỷ đồng.

Ông Bùi Minh Tiến, Tổng Giám đốc BSR trao biển tượng trưng hỗ trợ 500 triệu đồng.

Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái” của dân tộc, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài đã tích cực chung tay, hỗ trợ, góp sức ủng hộ tinh thần và vật chất cho nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất và sớm ổn định cuộc sống.

Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng hoa cảm ơn các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả thiên tai.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tiếp tục hỗ trợ 2 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí của Tập đoàn 1 tỷ đồng, PV GAS 500 triệu đồng và BSR 500 triệu đồng. (Trước đó, ngay sau bão số 9 đi qua, ngày 30/10, BSR cũng đã kịp thời hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 1 tỷ đồng).

Ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu cảm ơn các đơn vị doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại Chương trình, ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm và chia sẻ của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh dành cho Quảng Ngãi trước những thiệt hại to lớn do bão, lụt gây ra. Mặc dù tỉnh đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đảng, Quốc hội, Chính Phủ, các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương để bước đầu khắc phục hậu quả của thiên tai; nhưng mức độ thiệt hại do bão, lũ gây ra quá lớn, trong khi nguồn lực của tỉnh và đời sống nhân dân còn khó khăn, vì vậy sự đóng góp, hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm là nguồn động viên về vật chất và tinh thần to lớn đối với chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Với nguồn kinh phí tiếp nhận được, tỉnh Quảng Ngãi sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai, phân bổ có hiệu quả, kịp thời, đúng mục đích của nguồn kinh phí hỗ trợ, đúng đối tượng để người dân sớm khắc phục hậu quả, nhanh chóng khôi phục sản xuất và sớm ổn định cuộc sống.