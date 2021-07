PVFCCo tăng trưởng mạnh 6 tháng đầu năm 2021

(VTC News) -

Về sản xuất, ngoài thời gian dừng máy 1 tháng để thực hiện bảo dưỡng tổng thể định kỳ, nhờ áp dụng tốt các biện pháp nghiêm ngặt trong phòng chống dịch COVID-19 cùng tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ vận hành nên Nhà máy Đạm Phú Mỹ đảm bảo tuyệt đối an toàn, hoạt động tối đa công suất, sản lượng Đạm Phú Mỹ đạt gần 340 ngàn tấn. Bên cạnh đó, nhờ tính toán khoa học, bố trí khéo léo và kết hợp nhịp nhàng giữa các công đoạn, nên dù trong thời gian bảo dưỡng chung của tổ hợp Nhà máy, Nhà máy NPK vẫn vận hành ổn định, sản lượng NPK Phú Mỹ đạt hơn 74 ngàn tấn, có mức tăng trưởng ấn tượng, vượt hơn 32% so với cùng kỳ năm 2020.

Về kinh doanh, mọi khâu phân tích, dự báo thị trường, công tác vận chuyển, điều độ sản phẩm tới từng khu vực tiêu thụ, linh hoạt triển khai các hoạt động marketing phù hợp... được PVFCCo tập trung thực hiện từ sớm nên đã đảm bảo cung ứng hàng liên tục, tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh. Nhờ vậy tổng sản lượng kinh doanh phân bón đạt hơn 560.000 tấn, hóa chất đạt gần 62.000 tấn, vượt kế hoạch đề ra.

6 tháng đầu năm 2021, PVFCCo tăng trưởng mạnh về hóa chất và NPK Phú Mỹ.

Tương đồng với sản xuất, sản lượng kinh doanh NPK Phú Mỹ cũng có sự tăng trưởng ngoạn mục, đạt hơn 75.800 tấn, vượt 12% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021 và tăng 54% so với cùng kỳ 2020.

Một điểm sáng nữa trong 6 tháng đầu năm 2021 là sự tăng trưởng vượt bậc của mảng hóa chất cả về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận. Với năng lực lập kế hoạch, điều độ và tồn trữ tốt nên ngay cả trong thời điểm tổ hợp Nhà máy dừng máy bảo dưỡng, PVFCCo vẫn liên tục cung ứng cho khách hàng sản phẩm amoniac (NH3) – sản phẩm hóa chất chính. Do vậy, lượng NH3 xuất bán đạt gần 36.200 tấn, đạt 130% kế hoạch 6 tháng đầu năm và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020, mang lại hiệu quả kinh doanh lớn, được khách hàng ghi nhận, đánh giá cao và khẳng định vị trí nhà cung cấp NH3 lớn nhất Việt Nam. Các sản phẩm hóa chất khác như UFC85, hóa chất chuyên dụng dầu khí... đều có kết quả tích cực, đóng góp vào mức vượt 114% sản lượng kinh doanh hóa chất so với kế hoạch 6 tháng đầu năm.

PVFCCo nhập nguyên liệu acid để sản xuất NPK Phú Mỹ.

Bên cạnh các nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, PVFCCo còn tăng cường tiết giảm các chi phí nguyên vật liệu, năng lượng, quản lý/bán hàng... để bù đắp cho phần giá khí đầu vào tăng cao và các chi phí phát sinh trong phòng chống dịch, nhờ vậy lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 6 tháng đầu năm đạt gần 802 tỷ đồng.

Với kết quả khả quan này, PVFCCo tự tin hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2021. 6 tháng cuối năm, PVFCCo đặt kế hoạch sản xuất hơn 500 ngàn tấn Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ và hơn 40 ngàn tấn hóa chất; kinh doanh hơn 550 ngàn tấn phân bón và gần 70 ngàn tấn hóa chất các loại.

Ngoài việc đạt được những mục tiêu quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, PVFCCo và các công ty vùng miền đảm bảo nguồn cung phân bón Phú Mỹ ngay trong giai đoạn dịch COVID-19 đang bùng phát nghiêm trọng.

Từ tháng 7 năm nay, PVFCCo tập trung cung ứng phân bón cho nhu cầu chăm bón cây công nghiệp mùa mưa, vụ Hè Thu muộn, vụ Thu Đông và rau màu, cây ăn quả... của bà con nông dân trên các vùng miền cả nước. Do dịch COVID-19 tái bùng phát, công tác sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, làm hàng, bốc xếp... của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, do có sự nỗ lực của toàn đội ngũ CBCNV, sự phối hợp tốt của các nhà phân phối, đối tác cùng công tác dự báo, tổ chức, chuẩn bị kỹ lưỡng về nguyên liệu, sản xuất, nhập khẩu, điều độ và hệ thống kho đầu mối, kho trung chuyển rộng khắp, đến nay, PVFCCo và các công ty vùng miền cơ bản đảm bảo nguồn cung phân bón Phú Mỹ, đồng thời, tuân thủ tốt các quy định về phòng chống dịch.

Trong sản xuất, đội ngũ vận hành của PVFCCo đã cơ bản thực hiện “3 tại chỗ” từ tháng 6/2021 nên sản lượng của Nhà máy duy trì tối đa công suất thiết kế. Với các khâu bị ảnh hưởng lớn của dịch bệnh là làm hàng các tàu nhập khẩu nguyên liệu acid, kali, SA và vận chuyển, PVFCCo đã áp dụng nhiều biện pháp, phương thức vận chuyển hàng hóa, tăng cường vận chuyển bằng đường biển, đường sông để bổ sung cho đường bộ có phần bị gián đoạn, linh hoạt phối hợp giữa năng lực tồn trữ của hệ thống kho đầu mối, kho trung chuyển và giao hàng thẳng tới các nhà phân phối.

7 tháng đầu năm 2021, PVFCCo đã cung ứng gần 670.000 tấn phân bón, dự kiến trong tháng 8-9/2021, PVFCCo sẽ tiếp tục đưa khoảng 160.000 tấn ra thị trường, góp phần tích cực trong đảm bảo nguồn cung cho ngành nông nghiệp nước nhà.