PVFCCo: Hoạt động ổn định, hiệu quả 5 tháng đầu năm 2022  

(VTC News) -

Theo đó, trong cả quý I/2022, các nhà máy đều hoạt động an toàn, ổn định, đạt công suất tối đa, chất lượng sản phẩm đượcđảm bảo. Tổng sản lượng đạt khoảng 282.000 tấn phân bón và hóa chất các loại, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, ấn tượng nhất là NPK Phú Mỹ với sản lượng trên 41 ngàn tấn, đạt 119% kế hoạch quý I, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 4 và nửa đầu tháng 5, nhà máy tiếp tục vận hành an toàn, ổn định, đạt công suất tối đa, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Tính đến giữa tháng 5/2022, tổng sản lượng sản xuất đạt khoảng 443 ngàn tấn phân bón và hóa chất các loại, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021, đạt gần 41% kế hoạch năm 2022.

Tư vấn cách sử dụng NPK Phú Mỹ cho bà con nông dân.

Công tác kinh doanh của PVFCCo cũng đạt kết quả khả quan, với tổng sản lượng tiêu thụ đạt hơn 450 ngàn tấn phân bón hoá chất các loại, tương ứng đạt hơn 41% kế hoạch năm 2022.

Trong thời gian còn lại của quý II/2022, PVFCCo phấn đấu giữ vững nhịp sản xuất kinh doanh để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch bán niên 2022. Đây là mục tiêu hoàn toàn khả thi do PVFCCo có sự chuẩn bị kỹ lưỡng các nguồn lực đầu vào cho sản xuất, đảm bảo Nhà máy luôn vận hành ổn định. Đồng thời, PVFCCo đã và đang tích cực điều độ hàng tới các vùng miền để phục vụ kịp thời cho nhu cầu sản xuất vụ Hè Thu/mùa mưa, một trong hai niên vụ lớn nhất trong năm.

PVFCCCo 5 tháng đầu năm 2022 hoạt động ổn định, hiệu quả.

Ngoài ra, trong quý I/2022, PVFCCo thành công cho ra đời dòng sản phẩm mới NPK Phú Mỹ - vi sinh, đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên trên thị trường Việt Nam của dòng sản phẩm phân bón hỗn hợp vô cơ chứa vi sinh vật có ích.

Sản phẩm mới là cách PVFCCo thể hiện sự thấu hiểu và chia sẻ thiết thực với bà con nông dân trong bối cảnh chi phí sản xuất nông nghiệp tăng cao, cũng như triết lý kinh doanh mà PVFCCo luôn theo đuổi - đó là sự quan tâm, trách nhiệm xã hội và tạo ra giá trị một cách bền vững cho khách hàng.