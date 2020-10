PVF hẹn SLNA tại bán kết giải U15 Quốc gia - Next Media 2020

Trước khi bước vào lượt trận thứ 3 bảng B, U15 SHB Đà Nẵng đang có cơ hội lớn nhất để bước vào bán kết khi cùng có 4 điểm như U15 Quảng Nam hơn về chỉ số phụ, U15 PVF có 3 điểm tạm xếp thứ 3 trong khi U15 Đồng Nai đã bị loại sớm. Vì vậy, tấm vé đi tiếp ở bảng đấu sẽ là cuộc cạnh tranh trực tiếp của đội bóng xứ Quảng và U15 PVF.

Lượt trận cuối cùng bảng B VCK giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia – Next Media 2020 đã diễn ra vào lúc 15h00 ngày 22/10. Trên SVĐ Bình Dương, U15 PVF đối đầu U15 Quảng Nam trong bối cảnh đội nào giành chiến thắng sẽ nhận ngay tấm vé vào bán kết.

Hiểu được sức mạnh của U15 PVF, đội bóng xứ Quảng chủ động chơi phòng ngự phản công với đội hình 5 hậu vệ. Bên kia chiến tuyến, các học trò của HLV Nguyễn Duy Đông chủ động dâng cao tấn công, nhưng những pha lên bóng của U15 PVF đều dễ dàng bị hàng phòng ngự U15 Quảng Nam bắt bài.

U15 PVF (áo đỏ) tiến vào bán kết với vị trí đầu bảng

45 phút đầu tiên liên tục bị gián đoạn bởi nhiều pha phạm lỗi của cả 2 bên. Trong tình thế bế tắc, U15 PVF bất ngờ được hưởng phạt đền ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, sau khi tiền đạo Nguyễn Gia Bảo bị hậu vệ U15 Quảng Nam kéo ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Nguyễn Anh Tuấn đã không lỡ cơ hội đưa U15 PVF giành lợi thế trước khi bước vào thời gian nghỉ giữa 2 hiệp.

Bước sang hiệp 2, việc thể lực của U15 Quảng Nam đi xuống rõ rệt giúp U15 PVF thoải mái thể hiện lối chơi. Thế nhưng, phải đợi đến phút 86 đại diện Bắc bộ mới có thể nhân đôi cách biệt do công của Thái Bá Đạt. Chung cuộc, U15 PVF đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0.

Ở trận đấu còn lại, U15 SHB Đà Nẵng và U15 Đồng Nai đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn bởi đội bóng Đông Nam Bộ đã không còn gì để mất. Ngay phút 13, U15 SHB Đà Nẵng có bàn thắng dẫn trước do công của Trần Quốc Đạt. Chỉ 5 phút sau, U15 Đồng Nai có lời đáp trả bằng bàn thắng của Nguyễn Hồ Phương. Thời gian còn lại của trận đấu diễn ra cởi mở nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

U15 SHB Đà Nẵng (áo xanh) đối đầu U15 Becamex Bình Dương ở bán kết

Với kết quả này, U15 PVF (6 điểm) và U15 SHB Đà Nẵng (5 điểm) là những đội giành quyền vào bán kết. Trong khi đó, U15 Quảng Nam và U15 Đồng Nai nói lời chia tay giải đấu.

Tại vòng bán kết diễn ra vào ngày 24/10, U15 PVF đối đầu U15 SLNA lúc 15h00 trong khi U15 SHB Đà Nẵng gặp U15 Becamex Bình Dương lúc 17h30. Cả 2 trận đấu này đều được tường thuật trực tiếp ở kênh truyền hình On Sports - VTC3, BTV2 cũng như các hạ tầng Youtube, Fanpage của Next Sports và VFF Channel.

