PVEP – 15 năm vững bước

Lịch sử xây dựng và phát triển, PVEP trải qua nhiều lần đổi tên và cơ cấu lại phù hợp với từng giai đoạn. Khởi điểm từ các đơn vị tiền thân là các Công ty Petrovietnam II (5/1988) và Petrovietnam I (11/1988), sau nhiều lần được đổi tên và tái cơ cấu lại cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển, ngày 4/5/2007, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị quan trọng của ngành là Công ty Đầu tư - Phát triển Dầu khí (PIDC) tại Hà Nội và Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tại TP.HCM.

Quyết định chiến lược này của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) nhằm tập trung nguồn lực trong lĩnh vực hoạt động cốt lõi ở khâu thượng nguồn để nâng cao tính chủ động và năng lực cạnh tranh, với mục tiêu đưa PVEP trở thành Công ty Dầu khí quốc tế có khả năng điều hành hoạt động thăm dò khai thác ở cả trong và ngoài nước

Hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty con, trong đó PVEP là Công ty TNHH Nhà nước một thành viên do Tập đoàn PVN nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Kế thừa và phát huy những thành quả của các đơn vị tiền thân, PVEP không ngừng nỗ lực, phấn đấu và có những bước tiến vượt bậc, gặt hái nhiều thành công trên con đường phát triển của mình.

Luôn bám sát mục tiêu, sứ mệnh và tầm nhìn để trở thành công ty dầu khí hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực, PVEP hiện đã trở thành công ty dầu khí quốc tế uy tín đang điều hành hơn 35 dự án dầu khí trong và ngoài nước. Tổng tài sản trên 90 nghìn tỷ đồng, tổng doanh thu đạt gần 584 nghìn tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt trên 134 nghìn tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước trên 195 nghìn tỷ đồng.

Hoạt động sản xuất hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của đất nước

Trong mọi bối cảnh thuận lợi,khó khăn, thách thức đan xen lẫn nhau, PVEP luôn nỗ lực hoàn thành mọi chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, PVEP đang triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm thăm dò với tổng khối lượng thu nổ địa chấn khoảng 90.000 km tuyến địa chấn 2D và 47.000 km2 địa chấn 3D; triển khai thực hiện khoan thăm dò/thẩm lượng là 250 giếng; gia tăng trữ lượng đạt 135 triệu tấn quy dầu từ khoan TDTL và 105 triệu tấn từ mua mỏ.

PVEP có thêm 43 phát hiện dầu khí mới, quan trọng góp phần đảm bảo quỹ trữ lượng, bù đắp sản lượng đã khai thác, trong đó có 31 phát hiện ở trong nước (Đông Đô, Báo Vàng, Hải Sư Đen, Gấu Chúa, Hổ Xám South, Hàm Rồng, Thăng Long, Hắc Long, Địa Long, Báo Đen, Lạc Đà Nâu, Lạc Đà Vàng, Kình Ngư Trắng; Hà Mã Xám, Cá Voi Xanh, Tuy Hòa, Kình Ngư Vàng; Kình Ngư Trắng Nam; Nam Du; Tê Giác Trắng khối H5, Hàm Rồng Nam; Hàm Rồng Đông; Cá Tầm, Cá Kiếm Đen, KCX, Thần Nông, Đại Hùng Nam, Kỳ Lân, Cá Trích, Lạc Đà Trắng, Sói Vàng).

Mỏ Tê Giác Trắng.

Đặc biệt, dù trong điều kiện thực tế gặp nhiều khó khăn như suy giảm sản lượng tự nhiên tại các mỏ đang khai thác, các mỏ mới đưa vào đều có sản lượng không cao, các mỏ còn lại chủ yếu là các mỏ nhỏ/cận biên, khu vực nước sâu, xa bờ, kém hấp dẫn, việc đầu tư ra nước ngoài còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về mặt kinh tế/chính trị…, xu hướng chuyển dịch năng lượng cũng như những vướng mắc tồn tại về cơ chế, chính sách đặc thù của ngành dầu khí …., PVEP vẫn luôn duy trì ổn định và đảm bảo về sản lượng khai thác. Tính trong giai đoạn 15 năm qua, tổng sản lượng khai thác dầu khí của PVEP đạt 72,06 triệu tấn quy dầu (50,94 triệu tấn dầu và 21,11 tỷ m3 khí).

Tại các dự án dầu khí quốc tế, PVEP hiện đang tham gia điều hành và quản lý 6 dự án dầu khí tại các quốc gia khu vực Đông Nam Á, Trung Đông, Bắc Phi và các nước thuộc Mỹ La-tinh. PVEP đã có trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí từ nước ngoài tại Lô PM 304 Malaysia (từ năm 2006), mỏ Dorado và Pirana Lô 67, Peru (năm 2013) và đặc biệt đã đưa vào khai thác Mỏ Bir Seba, sa mạc Sahara, Algeria vào tháng 8/2015.

Hoạt động thu nổ địa chấn trên sa mạc Sahara,dự án Bir Seba, Algeria.

PVEP đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an ninh – an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, coi đây là nền tảng cơ bản để đảm bảo sự thành công trong mọi hoạt động của Tổng Công ty. Vì vậy, các chương trình công tác của PVEP (bao gồm: thu nổ địa chấn, khảo sát địa chất công trình, khoan các giếng khoan thăm dò - thẩm lượng - khai thác, phát triển mỏ và vận chuyển mua bán dầu khí… cho đến các hoạt động tại văn phòng) đều tuân thủ các quy định, quy chế của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và các địa phương nơi hoạt động và gắn liền với mục đích đảm bảo an toàn môi trường cho hiện tại cũng như lâu dài.

Trong suốt 15 năm hoạt động dầu khí, PVEP không để xảy ra sự cố môi trường nào; công tác bảo vệ môi trường luôn được Tập đoàn Dầu khí và các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá cao, thể hiện qua các bằng khen hàng năm của Tập đoàn, Bộ TNMT, Bộ Công Thương trao tặng cho PVEP về đảm bảo công tác ATSKMT.

Chú trọng đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật

Với mục tiêu trở thành công ty dầu khí quốc tế mạnh, PVEP luôn xác định đột phá về khoa học - công nghệ (KHCN) là một trong những giải pháp quan trọng trong chiến lược phát triển nhằm đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường dầu khí khu vực và thế giới.

Trong những năm qua, PVEP có nhiều nỗ lực đổi mới, sáng tạo, chú trọng đầu tư cho KHCN để tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới trong các lĩnh vực (thăm dò, khai thác, khoan, công nghệ mỏ, an toàn sức khỏe và môi trường, quản trị nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin …) có sức cạnh tranh cao trong và ngoài nước.

PVEP cũng thực hiện tốt hiện đại hóa, chuyển đổi, các hệ thống thường sang hệ thống kỹ thuật số, số hóa các tài liệu dạng giấy sang nhiều dạng tập tin khác nhau như pdf, jpg, bmp, tif và các thông tin trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu… Các nguồn dữ liệu đều được nhập và quản lý thông qua các hệ thống phần mềm của Tổng Công ty qua đó dễ dàng quản lý và điều hành, giảm thiểu không gian lưu trữ, bảo quản và duy trì tuổi thọ của tài liệu, tiết kiệm thời gian tìm kiếm, chia sẻ thông tin dễ dàng, tiết kiệm chi phí quản lý và cho phép chỉnh sửa dữ liệu linh hoạt.

Không chỉ có vậy, đón đầu xu thế, tiếp cận và khai thác lợi ích của cuộc CMCN 4.0, PVEP đã chủ động nghiên cứu và ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ trong các hoạt động thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu số với các chủ đề như: Trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence -AI); Máy tự học (machine learning); Internet vạn vật (IoT); Lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn (Big Data), Điện toán đám mây (Cloud Computing), Quản lý và chuyển giao nhiều giải pháp công nghệ cho các Ban/Đơn vị.

Kết quả, từ năm 2007 đến năm 2021, PVEP đã triển khai và được công nhận 106 sáng kiến và giải pháp, gồm 70 sáng kiến và 36 giải pháp hữu ích cấp TCT, trong đó 26 sáng kiến của PVEP được Tập đoàn dầu khí Việt Nam công nhận là sáng kiến cấp PVN. Tổng giá trị làm lợi do áp dụng sáng kiến và giải pháp hữu ích cấp TCT ước tính là 450 triệu USD.

Ngoài ra có 4 công trình đạt giải VIFOTEC; 2 công trình đạt giải tại Hội thi sáng tạo toàn quốc; 5 công trình đạt Giải thưởng KHCN Dầu khí; nhiều năm liền được nhận Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến.

Đi đầu trong thực hiện tốt an sinh xã hội

Bên cạnh hoạt động chính là thăm dò khai thác dầu khí, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế đất nước, PVEP luôn thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, chung tay góp sức cùng cộng đồng thông qua nhiều hoạt động xã hội đa dạng chủ yếu như hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ y tế, bệnh viện, các chương trình đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ thiên tai, bão lụt, dịch bệnh và tham gia tích cực bào các công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo… với tổng đóng góp lên tới hơn 800 tỷ đồng.

Đặc biêt, trong giai đoạn tình hình dịch bệnh COVID-19 vừa qua, Tổng Công ty tích cực chung tay góp sức cùng Chính phủ tham gia nhiều hoạt động phòng chống dịch COVID-19 thiết thực như: ủng hộ cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 của Chính phủ; hỗ trợ máy thở và xe cứu thương cho các tỉnh/thành phố đang bùng phát dịch bệnh COVID-19.

PVEP trao tặng 2 xe cứu thương cho Bệnh viện Bạch Mai.

Không chỉ dừng lại ở sự chia sẻ trong nước, thông qua các kênh ngoại giao, các đối tác nước ngoài, cùng với Nhà nước, PVEP còn là một trong những đơn vị luôn đi đầu trong việc ủng hộ nhân dân quốc tế bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đóng góp tích cực vào các hoạt động nhân đạo quốc tế như ủng hộ nhân dân Nhật Bản, Campuchia... và đặc biệt tại các nước PVEP có hoạt động thăm dò khai thác dầu khí như Algeria, Cuba, Peru…

Trước những kết quả ấn tượng và thành tựu đạt được trong suốt 15 năm hình thành và phát triển, nhìn nhận được những hạn chế cùng bài học kinh nghiệm của những giai đoạn trước. Chặng đường phía trước tuy còn nhiều khó khăn, chông gai nhưng tập thể PVEP tự tin bước tiếp, đặt mục tiêu duy trì sản xuất ổn định, tạo lại nền tảng cơ bản trong giai đoạn 2021-2025; phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2030, hứa hẹn gặt hái những thành quả lao động, sáng tạo mới, xứng đáng với vai trò và trọng trách của một đơn vị Anh hùng Lao động góp phần vào sự phát triển của đất nước.