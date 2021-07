PTT Vũ Đức Đam: Xử lý lãnh đạo để xảy ra lây nhiễm trong khu phong tỏa, cách ly

(VTC News) -

Ngày 17/7, tại buổi giao ban trực tuyến với TP.HCM để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh TP.HCM phải siết chặt quản lý, không để lây nhiễm chéo trong khu phong tỏa, cách ly. Địa bàn rộng, dân số đông nên việc kiểm soát rất khó khăn, nhưng Phó Thủ tướng đề nghị TP.HCM phải thực hiện rất quyết liệt, huy động hệ thống chính trị vào cuộc, từ các cấp chính quyền đến mọi tổ chức, đoàn thể.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phong tỏa rồi nhưng bên trong vẫn giao lưu thì rất nguy hiểm. Nơi nào để xảy ra lây nhiễm trong khu phong tỏa, khu cách ly thì phải xử lý toàn diện lãnh đạo nơi đó.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh phải tăng cường lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, tập trung tầm soát, nhanh chóng bóc hết F0 ra khỏi cộng đồng. (Ảnh: Đình Nam)

Về công tác xét nghiệm, Phó Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh phải tăng cường lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, tập trung tầm soát cộng đồng để giữ chặt vùng xanh an toàn, không để dịch xâm nhập từ bên ngoài vào. Quận, phường nào, tổ dân phố nào đang an toàn thì phải nhanh chóng lấy mẫu, tổ chức xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp, nhanh chóng bóc hết F0 ra khỏi cộng đồng để giữ chặt vùng an toàn vững chắc.

TP.HCM cần rà soát, đánh giá lại tổng thể năng lực xét nghiệm, từ đội ngũ lấy mẫu đến máy móc, sinh phẩm xét nghiệm để có biện pháp điều phối hiệu quả. Việc lấy mẫu phải bảo đảm an toàn, giãn cách để chống lây nhiễm chéo; tăng cường đến tận từng gia đình để lấy mẫu. Việc cập nhật dữ liệu, kết quả xét nghiệm phải đầy đủ thông tin, bao gồm nồng độ virus để đánh giá chính xác diễn biến dịch bệnh trên địa bàn.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng đề nghị TP.HCM không để các bệnh viện vừa phải lo chống dịch, vừa phải lo mua vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch bệnh. Sau nhiều cuộc họp, làm việc giữa Sở Y tế, Sở Tài chính, trong những ngày tới TP.HCM sẽ sớm thực hiện mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ chống dịch trên nguyên tắc công khai, minh bạch, tuyệt đối không để tiêu cực.

Tập thể lãnh đạo TP.HCM bàn, thống nhất và ra quyết định để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, “trừ những thứ khó mua từ nước ngoài thì những gì có thể mua được trong nước, dứt khoát không để các y, bác sĩ trên tuyến đầu thiếu vật tư, trang thiết bị chống dịch”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu TP.HCM phải bảo đảm cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu bảo đảm đời sống cho người dân, mặt khác động viên bà con chia sẻ khó khăn tạm thời trước mắt để tuân thủ nghiêm các quy định giãn cách xã hội. Trung ương sẽ chỉ đạo bảo đảm nhu cầu lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm của thành phố, còn phân phối bên trong địa bàn thì địa phương phải lo, đến từng người dân một cách an toàn.

Vận chuyển, phân phối hàng hóa, lương thực, thực phẩm phải “tuyệt đối an toàn” gắn trách nhiệm cho từng siêu thị, cửa hàng.