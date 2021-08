PSG công bố tân binh Messi, hẹn lịch ra mắt ngày mai

(VTC News) -

Tối 10/8 (giờ Việt Nam), Paris Saint-Germain đăng lên trang chủ và mạng xã hội đoạn phim dài 13 giây với hình ảnh chiếc áo đội tuyển Argentina, 6 Quả Bóng Vàng kèm theo dòng chữ "coming soon" (sắp đến). Người hâm mộ toàn thế giới hiểu rằng đây chính là thông báo của đội chủ sân Parc des Princes về việc chiêu mộ thành công Lionel Messi.

Cùng lúc đó tại Nou Camp, các nhân viên của Barcelona bắt đầu tháo những hình ảnh có mặt Messi trong màu áo đội bóng xứ Catalan ở bên ngoài sân vận động.

Messi xuất hiện với chiếc áo in chữ "đây là Paris".

Siêu sao người Argentina lên đường rời Barcelona đến Paris trước đó vài giờ. Sự xuất hiện của anh ở cả 2 sân bay đều được công khai trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ và giới truyền thông. Dự kiến đội bóng Pháp sẽ tổ chức lễ ký hợp đồng và họp báo ra mắt cho Messi vào ngày mai (11/8).

Messi đã nhận được đề nghị chính thức từ PSG ngay sau buổi họp báo chia tay Barcelona. Anh có 2 lựa chọn khác, nhưng đội bóng Pháp thuyết phục được Messi gia nhập. Cầu thủ 34 tuổi này thậm chí đã nói chuyện trực tiếp với HLV trưởng PSG Mauricio Pochettino.

Messi lên đường rời Barcelona sang Paris tối 10/8.

Anh sẽ ký hợp đồng 2 năm với PSG.

Tủ đồ của Messi đặt giữa Neymar và Kylian Mbappe.

Barcelona gỡ bỏ các hình ảnh có Messi ở bên ngoài sân Nou Camp.

Hợp đồng của Messi với Paris Saint-Germain có thời hạn 2 năm, kèm điều khoản gia hạn đến tháng 6/2024. Đội chủ sân Parc des Princes trả cho Messi mức lương 35 triệu euro mỗi năm, chưa tính các điều khoản phụ.

Messi trở thành cầu thủ tự do từ tháng 7/2021 sau khi hết hợp đồng với Barcelona. Dù 2 bên đạt thỏa thuận ký hợp đồng mới nhưng vào phút chót, họ không thể thực hiện được việc này do đội chủ sân Nou Camp không đáp ứng được điều kiện về quỹ lương do quy định của La Liga.