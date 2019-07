Prudential ghi dấu 20 năm phát triển bền vững tại Việt Nam với ba giải thưởng danh giá

Insurance Asia Awards ghi nhận và vinh danh những công ty bảo hiểm tại Châu Á thực hiện các sáng kiến có tính đột phá, góp phần mang đến thay đổi tích cực cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ba hạng mục mà Prudential được vinh danh là International Life Insurer of The Year – Vietnam (Công ty bảo hiểm nhân thọ quốc tế của năm tại Việt Nam), Claims Initiative of The Year – Vietnam (Sáng kiến chi trả của năm tại Việt Nam) và Digital Insurance Initiative of The Year – Vietnam (Sáng kiến kỹ thuật số về bảo hiểm của năm tại Việt Nam), góp phần ghi nhận những đóng góp của Prudential trong hành trình 20 năm lan toả giá trị vững bền tại Việt Nam.

Ông Clive Baker - Tổng giám đốc Prudential Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi thật sự tự hào khi những hoạt động tiên phong của Prudential tại thị trường Việt Nam không chỉ được khách hàng đón nhận tích cực mà còn được những tổ chức uy tín trên thế giớighi nhận.

Đây thực sự là một dấu ấn đáng nhớ trong hành trình 20 năm Prudential kiến tạo và lan tỏa những giá trị vững bền đến nhiều thế hệ nhân viên, tư vấn viên, khách hàng, đối tác và cả cộng đồng. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực mang tương lai bền vững đến càng nhiều người dân Việt Nam hơn nữa”.

Quỳnh Chi