Preview Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 2: Thạch không nhận bố nghèo, bà Tình mất vàng

(VTC News) -

Tập 1 phim Cuộc đời vẫn đẹp sao lên sóng vào tối 3/4 nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả. Phim xoay quanh cuộc sống của những con người lam lũ nơi xóm trọ nghèo như Lưu (NSƯT Hoàng Hải), Luyến (Thanh Hương), Bình (Minh Cúc), bà Tình (NSND Thanh Quý).

Vừa phải nuôi mẹ chồng vừa lo trả nợ cho chồng khiến Luyến không chỉ dốc sức làm việc mà còn sẵn sàng đong đưa với cánh đàn ông để kiếm thêm chút lợi lộc. Trong khi đó, Lưu dồn hết tâm sức lo cho cậu con trai tên Thạch (Việt Hoàng) vừa đỗ thủ khoa đại học. Thế nhưng Thạch luôn xấu hổ vì người bố làm cửu vạn chân lấm tay bùn quanh năm.

Preview phim Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 2.

Trong preview tập 2 của phim Cuộc đời vẫn đẹp sao, Luyến đi làm về thì bắt gặp Lưu đang ngồi ngắm nghía chiếc nhẫn vàng trước cửa. Món đồ này khiến cô sáng mắt, lập tức buông lời đong đưa: "Say tưởng chết rồi cơ mà cũng mò được ra đây ngồi khoe của à? Thật hay giả đấy? Mấy chỉ?".

Vốn không ưa cô góa phụ lẳng lơ, Lưu lạnh lùng đáp: "Sáng sớm ra gặp người không gặp lại đi gặp cái họ lươn. Đen bỏ đời". Nói xong ông bỏ vào nhà khiến Luyến bực tức mỉa mai.

Luyến sáng mắt khi thấy Lưu khoe chỉ vàng.

Trong khi đó ở nhà trọ, Thạch bị bạn cùng phòng hỏi về người cửu vạn đến đưa đồ cho cậu ở trường. Thấy bạn nhầm Lưu là người giao hàng, Thạch cũng ngại ngùng nhưng không giải thích rằng đó là bố của mình.

Cậu bạn vẫn tiếp tục truy vấn: "À, ông bà già gửi đồ từ quê lên chứ gì? Nhà không có điều kiện gánh ông con ăn học nhọc phết nhỉ. Mà nhất là ông còn dính vào yêu đương nữa thì khổ ông bà già, đừng có dại mà dính vào".

Bà Tình hốt hoảng vì mất chiếc nhẫn.

Sáng hôm sau ở xóm trọ nghèo, bà Tình than mệt sau giấc ngủ quá say. Nhưng khi nghe Luyến nói bà ngủ say đến quên cả khóa cửa, bà Tình bỗng hốt hoảng. Bà lục tung khắp nhà rồi đau đớn thú nhận: "Mất rồi! Mất chỉ vàng ngày hôm qua mẹ mua nay định đưa cho con. Mà giờ không thấy đâu cả!"

Lưu vừa bị con trai phớt lờ nay lại đối diện với nguy cơ bị Luyến nghi ngờ ăn cắp chỉ vàng của bà Tình. Liệu xóm trọ nghèo có còn bình yên sau sự việc này?

Tập 2 phim Cuộc đời vẫn đẹp sao lên sóng vào tối ngày 4/4/2023.