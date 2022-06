Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance tiết lộ tiềm năng của mẫu Mission R

(VTC News) -

Tại triển lãm IAA MOBILITY 2021 ở Munich (Đức), mẫu xe ý tưởng này đã phác thảo tầm nhìn về một chiếc xe đua thể thao GT thuần điện dành cho khách hàng trong tương lai. Ý tưởng truyền động điện đột phá của Mission R giờ đây đang chứng tỏ tiềm năng trên các đường đua nội địa và quốc tế.

Trong đó, Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance đóng vai trò là một phương tiện thử nghiệm. Tương tự Mission R, phiên bản xe đua trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh toàn phần sử dụng khung gầm đã được kiểm chứng trên mẫu 718 Cayman GT4 Clubsport. Toàn bộ mô-tơ điện và công nghệ pin cũng xuất phát từ mẫu xe ý tưởng tại triển lãm IAA, được chứng minh có thể sản sinh công suất tối đa tới 735kW (1.000 PS) và còn hơn thế.

Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance, thử nghiệm tại Valencia.

Trong giải đua mô phỏng, công suất 450kW (612 PS) được giữ ổn định trong vòng 30 phút, tương đương với thời gian của giải đua Carrera Cup. Xét về thời gian vòng đua và tốc độ tối đa, mẫu xe 718 Cayman GT4 ePerformance có hiệu suất ngang bằng với dòng xe 992 thế hệ hiện tại - 911 GT3 Cup.



Chiến lược của Porsche năm 2030 là trung hòa lượng khí thải CO2 trong toàn bộ chuỗi giá trị và vòng đời của các dòng xe mới. Cho đến lúc đó, tỷ lệ của các dòng xe mới trang bị hệ thống truyền động điện sẽ chiếm hơn 80%.



Tương tự với Mission R, phiên bản động cơ thuần điện 718 Cayman GT4 ePerformance hoạt động dựa trên động cơ đồng bộ sử dụng nam châm vĩnh cửu (PESM) ở cả trục trước và sau. Theo đó, các động cơ điện cung cấp khả năng dẫn động bốn bánh toàn phần cho mẫu xe đua, đồng thời cung cấp công suất tối đa lên tới 800kW (1.088 PS).

Hệ thống làm mát động cơ điện và pin trực tiếp bằng dầu được Porsche phát triển, giúp hạn chế sự suy giảm hiệu suất do nhiệt.

Phiên bản xe đua Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance rộng hơn 14 cm so với mẫu 718 Cayman GT4 Clubsport.

Ông Björn Förster - Giám đốc dự án GT4 ePerformance cho biết: “Việc tích hợp hệ thống làm mát bằng dầu đã tác động đáng kể đến mẫu xe ý tưởng. Cùng với các chuyên gia trong lĩnh vực khí động học và nhiệt động học cũng như các chuyên gia về điện cao thế và thân vỏ, nhóm phát triển sản phẩm đã lần đầu tiên tạo ra một kiến trúc xe khai thác hết được tiềm năng của các cell pin và không có hiện tượng suy giảm do nhiệt. Bằng cách này, công suất ở chế độ đua được giữ ổn định trong nửa giờ”. Nhờ vào công nghệ 900V, trạng thái sạc (SoC) của pin sẽ tăng từ 5% lên 80% chỉ trong khoảng 15 phút.



Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thiết kế Grant Larson, đội ngũ Porsche Style đã lên ý tưởng hình dáng của mẫu 718 Cayman GT4 ePerformance. Phiên bản xe đua này rộng hơn 14 cm so với mẫu 718 Cayman GT4 Clubsport. Khoảng 6.000 chi tiết đã được thiết kế hoàn toàn mới. Thân xe được làm bằng sợi tổng hợp tự nhiên và một số vật liệu khác, quá trình sản xuất hướng tới việc giảm thiểu khí thải so với quá trình sản xuất bằng các vật liệu tổng hợp tương đương.

Sợi carbon tái chế cũng được sử dụng cho mục đích thử nghiệm. So với phiên bản 718 Cayman GT4 Clubsport, phần vành bánh xe nhô ra tạo ra nhiều không gian hơn cho bộ lốp dành cho xe đua 18-inch của Michelin. Vật liệu tái tạo cũng chiếm tỷ lệ đặc biệt cao ở bộ lốp này.

Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance sẽ ra mắt lần đầu tiên tại lễ hội Goodwood Festival of Speed, được tổ chức từ ngày 23 - 26/6/2022. Tại lễ hội đua xe thể thao nổi tiếng tại miền Nam nước Anh, mẫu xe ý tưởng thuần điện sẽ tham gia sự kiện leo đồi với quãng đường 1,9km.

Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance có hiệu suất ngang bằng với dòng xe 992 thế hệ hiện tại - 911 GT3 Cup.

Lần xuất hiện thứ hai vào ngày 20/8/2022 tại nhà máy Porsche ở Leipzig nhân kỷ niệm 20 năm thành lập. Nhà máy này sở hữu đường đua dài 3,7km với các khúc cua danh tiếng thế giới. Hai chiếc 718 Cayman GT4 ePerformance thử nghiệm sẽ đi qua nhiều quốc gia châu Âu trước khi tới Bắc Mỹ đầu năm 2023. Hành trình vòng quanh thế giới của mẫu xe đua thuần điện sẽ kết thúc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương khoảng giữa năm 2024.