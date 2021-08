Pin xe điện công nghệ tương lai của VinFast có gì đặc biệt?

(VTC News) -

VinFast cho biết, đang đàm phán với hai đối tác khác về pin thể rắn (SSB) và pin lithium-ion mới với khả năng sạc đầy 80% trong 4-5 phút.

Công nghệ tương lai, nhiều ưu điểm vượt trội

Việc ký kết hợp tác với ProLogium để sản xuất pin lithium thể rắn sở hữu những ưu điểm vượt trội hơn pin lithium-ion hiện tại cho thấy tầm nhìn và sự đầu tư nghiêm túc của VinFast.

Pin thể rắn (SSB) an toàn hơn, có dung lượng cao hơn 60% và tốc độ sạc nhanh gấp 6 lần so với pin lithium ion, được dự đoán sẽ tạo nên một cuộc cách mạng trong công nghệ sản xuất xe điện những năm tới. Pin thể rắn không những giúp tăng năng lượng lưu trữ, tức tăng quãng đường di chuyển của xe mà còn giảm thời gian sạc đầy so với các loại pin hiện nay.

Kết quả từ các lần thực nghiệm cho thấy, pin thể rắn có mật độ năng lượng cao hơn, khả năng bắt lửa thấp hơn và độ ổn định điện hóa cao hơn so với pin điện phân lỏng. Điều này cho thấy pin thể rắn có khả năng kéo dài tuổi thọ của quá trình sạc-xả-sạc lại lên đến 10 năm, thay vì là 2 năm như của các lựa chọn thay thế truyền thống.

Không chỉ khó nổ mà pin Lithium thể rắn sẽ vẫn hoạt động tốt khi ở trong môi trường nhiệt độ -29 độ C.

Pin thể rắn được ứng dụng trên rất nhiều lĩnh vực như tàu thuyền, ô tô, máy bay, xe tải... kể cả các phương tiện quân sự. Do đó, pin thể rắn đang được xem là sự lựa chọn hàng đầu trong tương lai không xa.

Sự khác nhau về “môi trường” chất điện li giữa pin thường và pin thể rắn. (Nguồn: Autotimes.vn).

Thậm chí, giới chuyên gia còn dự đoán, đến năm 2030, pin thể rắn bắt đầu được thương mại hóa cho xe điện. Hiện “ông lớn” Toyota hợp tác cùng thương hiệu Panasonic và đã công bố ý định trở thành đơn vị sản xuất xe điện có pin thể rắn đầu tiên trên thế giới với kế hoạch cho mỗi lần sạc có thể đi được 500km và chỉ mất 10 phút để sạc đầy. Trong khi đó, hãng xe Volkswagen công bố ý định sản xuất SSB vào năm 2025 và Nissan cũng sẽ thử nghiệm xe điện với công nghệ pin này vào năm 2028.

Điều này cho thấy, nếu sở hữu sớm công nghệ tiên tiến này, VinFast sẽ có cơ hội bứt phá so với các đối thủ lớn trên thế giới. Trong tương lai không xa những chiếc xe điện mang thương hiệu VinFast Việt Nam sẽ xuất hiện trên nhiều tuyến phố, con đường nổi tiếng trên thế giới.

Thúc đẩy cuộc cách mạng xanh trên thế giới

Nói về tầm quan trọng của pin đối với xe điện, bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup khẳng định: “Pin là một bộ phận rất quan trọng của xe điện, quyết định sự thành bại của cuộc cách mạng xanh nên Vingroup đã xác định chiến lược "3 chân kiềng" bao gồm: Mua pin từ các nhà sản xuất tốt nhất thế giới; Hợp tác với các đối tác để sản xuất các pin tốt nhất thế giới và Tự nghiên cứu, phát triển sản xuất pin. Như vậy chúng tôi sẽ có nhiều loại pin phù hợp cho nhu cầu của từng dòng xe điện VinFast”.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp với các đối tác uy tín để phát triển công nghệ pin, bà Thủy khẳng định: “Điều chúng tôi muốn là tụ hội tinh hoa công nghệ thế giới, kết hợp với chất xám của người Việt để chung tay làm ra những thế hệ pin có công nghệ tốt hơn hiện tại, giá thành rẻ hơn, từ đó tháo bỏ được rào cản để phương tiện xanh đến gần hơn với người dùng. VinFast muốn tham gia dẫn dắt và thúc đẩy cuộc cách mạng xanh trên thế giới ấy. Đó là định hướng chiến lược của chúng tôi”.

VinFast đang xúc tiến việc đưa hai công nghệ pin có tính cách mạng cho thị trường xe điện là pin 100% thể rắn và pin sạc siêu nhanh.

Trước đó, VinFast công bố ký biên bản ghi nhớ với Công ty Gotion High-Tech Co., Ltd - đối tác đến từ Trung Quốc. Sở dĩ VinFast chọn Trung Quốc bởi đây là quốc gia được coi là "thung lũng pin" lớn nhất thế giới.

Các hãng xe lớn như Tesla, BMW, Volkswagen…đều đang hợp tác với các đối tác Trung Quốc để phát triển hệ thống pin cho xe điện.

Trong đó, Gotion High-Tech không chỉ là tên tuổi hàng đầu tại Trung Quốc mà còn nổi tiếng trên toàn cầu với hàng nghìn bằng sáng chế và ứng dụng đã được cấp phép. Đặc biệt, Gotion High-Tech sở hữu công nghệ pin LFP với nhiều ưu điểm vượt trội như giá thành cạnh tranh, an toàn và có tuổi thọ cao hơn các thế hệ pin truyền thống, phù hợp với các dòng xe trung bình.

Đại diện VinFast cũng cho biết, đơn vị không muốn phụ thuộc vào một mẫu pin duy nhất. Mục tiêu của VinFast là sở hữu những thế hệ pin tốt nhất, hiện đại bậc nhất thế giới, bao gồm cả pin thể rắn, pin sạc siêu nhanh…

Vì thế, VinFast đang tích cực làm việc với nhiều hãng nghiên cứu, sản xuất pin lớn trên thế giới như Mỹ, Israel, Đài Loan nhằm phục vụ cho kế hoạch phát triển xe điện ra toàn cầu với chất lượng pin tốt nhất và hiện đại nhất.

Đặc biệt, VinFast đang xúc tiến việc đưa hai công nghệ pin có tính cách mạng cho thị trường xe điện là pin 100% thể rắn và pin sạc siêu nhanh.

Hai loại pin này đều là công nghệ của tương lai, ngay cả các hãng xe điện lớn nhất trên thế giới cũng đang trong quá trình nghiên cứu ứng dụng. Nếu sở hữu sớm, VinFast sẽ có cơ hội bứt phá. Việc sản xuất pin 100% thể rắn sẽ đưa VinFast trở thành một trong số ít hãng xe điện trên thế giới có năng lực sở hữu pin tiên tiến nhất hiện nay.

Về pin sạc siêu nhanh, VinFast đang hợp tác với StoreDot của Israel - công ty nổi tiếng thế giới sở hữu công nghệ sạc lên tới 80% pin trong 4-5 phút, nhờ sử dụng các hạt nano thay cho than chì.

Đây là công nghệ rất tân tiến, thậm chí nhiều hãng xe điện nổi tiếng trên thế giới cũng chưa sở hữu. Trước đó, công ty này nằm trong top tiên phong của ngành năng lượng thế giới và đã chứng minh công nghệ pin sạc siêu nhanh trên điện thoại, máy bay không người lái và xe máy điện.

Bên cạnh đó, VinFast cũng chủ động nghiên cứu phát triển để liên tục nâng cấp chất lượng pin xe, nhằm đảm bảo các dòng xe VinFast được trang bị bộ pin hiện đại nhất và tốt nhất thế giới.

Song song với việc tìm kiếm và hợp tác với các tên tuổi hàng đầu thế giới, VinFast cũng chủ động thúc đẩy các nguồn lực nội bộ. Các viện nghiên cứu pin nằm trong hệ sinh thái Vingroup và đơn vị mới thành lập là Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng VinES đều có sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu thế giới. Những đơn vị này sẽ kết hợp với các đối tác để cùng nghiên cứu các giải pháp mới.