Phương Tây tạo điều kiện cho Ukraine tấn công mục tiêu dân sự Nga?

The Economist dẫn nguồn tin cho biết, trước năng lực phòng không và tác chiến điện tử mạnh mẽ của Moskva, Ukraine cần sự trợ giúp từ phương Tây để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga.

Sự hỗ trợ của phương Tây cho Kiev bao gồm “thông tin tình báo về radar, tác chiến điện tử và các hệ thống phòng không”.

Tòa nhà ở khu trung tâm tài chính Moskva bị hư hại sau vụ tập kích UAV hôm 30/7. (Ảnh: Getty)

Theo The Economist, Ukraine chỉ có một vệ tinh do thám duy nhất. Do đó, việc thu thập hình ảnh vệ tinh hàng ngày của nước này có thể đều do các vệ tinh phương Tây cung cấp.

Tờ báo này cho hay, làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái liên tiếp gần đây của Ukraine nhắm vào các mục tiêu dân sự như khu thương mại trung tâm của Moskva. Trong khi đó, cuộc tấn công vào khu vực biên giới Belgorod hồi đầu tuần này của Kiev khiến 3 người thiệt mạng.

Moskva nhiều lần cáo buộc những người phương Tây ủng hộ Ukraine tiến hành các “cuộc tấn công khủng bố” nhằm vào mục tiêu dân sự ở Nga.

Phát biểu sau khi một máy bay không người lái tấn công điện Kremlin hồi tháng 5, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố: “Chúng tôi biết rất rõ rằng các quyết định về những hành động như vậy, về các cuộc tấn công khủng bố như vậy, không được đưa ra ở Kiev mà ở Washington”.

Ông Peskov nhấn mạnh, Moskva coi các cuộc tấn công là “hành động tuyệt vọng”, được thực hiện để bù đắp cho những thất bại của Ukraine trên chiến trường.

Tờ New York Times tuần trước đưa tin, cuộc phản công của Ukraine cũng được cân nhắn, thảo luận ở phương Tây.