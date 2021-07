Phương pháp học đặc biệt của thủ khoa khối A1 toàn quốc năm 2021

(VTC News) -

23h55 ngày 25/7, hồi hộp nhập số báo danh, bấm nút enter rồi khi nhìn thấy số điểm, Trọng An cùng cả nhà nhảy lên reo hò. Bố mẹ và anh trai ôm chầm lấy An khi điểm số khối A1 (29,55 điểm) và D0 (28,55 điểm) đều cao. Trong đó môn Toán 9,8 điểm, Văn 8,75, Lý 9,75, Hóa 6,25, Sinh 8,25 và tiếng Anh 10 điểm.

Điều làm An bất ngờ không phải điểm số các môn thi cao mà vì em trở thành thủ khoa khối A1 toàn quốc.

Trước kỳ thi, mục tiêu của An là làm bài hết mình, giành được điểm cao khối A1, đỗ vào trường mong muốn. Chưa khi nào em nghĩ bản thân là thủ khoa. Với số điểm trên, nam sinh gốc Bắc Giang tự tin chắc suất vào khoa Công nghệ thông tin, Đại học FPT, thực hiện ước mơ làm lập trình viên máy tính từ nhỏ.

Thân Trọng An, thủ khoa khối A1 toàn quốc năm 2021. (Ảnh: NVCC)

An còn ngạc nhiên khi môn Văn 8,75 điểm bởi đây vốn không phải là môn học thế mạnh của cậu. Trong quá trình học và làm bài thi, An luôn cố gắng bám sát nội dung sách giáo khoa và yêu cầu của câu hỏi trong đề thi. Cậu thường áp dụng tư duy của khối Khoa học tự nhiên vào việc học và làm bài Văn.

Em luôn chia nhỏ vấn đề, phân tích gói gọn các ý hỏi và đưa ra ví dụ minh hoạ trong mỗi đoạn văn. Dù không dùng nhiều từ ngữ hoa mỹ nhưng việc diễn đạt rõ ý, trình bày sạch sẽ, bám sát yêu cầu của đề bài là lý do em giành điểm số cao môn này.

Từng đoạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh, nên khi bước vào kỳ thi, An tự tin giành điểm cao môn thi này. Đề tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm nay không khó, em chỉ mất khoảng hơn 20 phút để hoàn thành bài thi, thời gian còn lại là kiểm tra lại các đáp án. Nhờ vào việc thường xuyên tham gia ôn luyện học sinh giỏi đi thi các cấp nên nam sinh đã quá quen với các dạng bài tập cơ bản như đề thi tốt nghiệp. Đó là lý do An đạt điểm 10 tuyệt đối môn này.

Thủ khoa khối A1 nói bản thân không có bí quyết học độc đáo như nhiều học sinh giỏi khác. Thời gian học của em chủ yếu trên lớp và hai tiếng buổi tối ở nhà. Em luôn đi ngủ trước 10h tối và thức dạy vào 6h sáng ngày hôm sau, không thức quá khuya. Em nhận thấy việc thức khuya học không hiệu quả. Đầu óc luôn tỉnh táo, ngủ đủ giấc sẽ giúp tiếp thu bài tốt hơn mỗi nghe thầy cô giáo giảng bài.

Trọng An là mẫu người chủ động, sống kỷ luật và khá nghiêm khắc với bản thân. Trước khi bắt tay vào làm việc, học tập, An sẽ lập kế hoạch và xác định mục tiêu rõ ràng. Hàng ngày đi học, em cố gắng nắm bắt các kiến thức thật tốt, tranh thủ làm thêm những bài tập nâng cao. Nếu gặp vướng mắc sẽ hỏi thầy cô giáo ngay tại lớp. Thói quen đó được An rèn luyện ngay từ khi còn học cấp 2. Do đó em rất ít khi rơi vào thế bị động như ôn tập nước rút hay chạy đua trước các kỳ thi.

Ngoài thời gian học, thay vì cầm điện thoại để chơi game như bạn bè trong lớp, An lựa chọn đọc sách và đánh cầu lông. Em thấy việc không sử dụng thiết bị điện tử sẽ giúp tập trung hơn vào việc học và thoải mái đầu óc hơn. Không phải lúc nào cũng chăm chăm nhìn điện thoại, làm phân tâm, không chú tâm việc học. Cho đến thời điểm hiện tại, An vẫn không dùng điện thoại cá nhân, khi cần liên lạc sẽ mượn điện thoại của bố hoặc mẹ.

Bố em đang làm thợ điện và mẹ làm kế toán đã về hưu. Bố mẹ luôn đặt nhiều kỳ vọng, mong em đỗ vào đại học để sớm ổn định công việc.

Trọng An chụp ảnh cùng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Xuân. (Ảnh: NVCC)

Cô Nguyễn Thị Xuân, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, trường THPT Lục Nam (Bắc Giang) nhận xét, Trọng An là học sinh ngoan, nhiệt tình, thường xuyên tham gia các hoạt động phong trào của lớp và trường. Điều đặc biệt ở chàng trai lớp phó học tập là cá tính riêng trong việc học tập, ôn luyện trong các kỳ thi.

Trọng An luôn chủ động trong việc tự học, tự làm bài và không ngừng tìm tòi các kiến thức nâng cao trong sách và trên mạng internet. Rất hiếm khi An nghỉ học hay để giáo viên bộ môn phải nhắc nhở về việc học, làm bài tập. Ngoài việc là học sinh giỏi môn tiếng Anh, An cũng có tư chất sáng, học đều các môn, đặc biệt là môn Toán. Mỗi khi có bài tập khó, An thường trú tâm, say mê tìm lời giải, chỉ khi nào thực sự không thể nghĩ ra được đáp án thì em mới hỏi các thầy co giáo.

Là học sinh giỏi 12 năm liên tiếp, nhưng An không tự cao mà thay vào đó là luôn hoà đồng, khiêm tốn và đặt mục tiêu phấn đấu rõ ràng trong học tập. Những thời gian rảnh, An thường giảng bài và hướng dẫn làm bài tập cho các bạn học sinh trong lớp cùng tiến bộ.

Với cô Xuân, việc An trở thành thủ khoa không phải là điều bất ngờ. Ngay trước ngày thi, An cùng nhiều lần trở thành thủ khoa trong các kỳ thi thử tốt nghệp THPT. Do đó, kết quả này hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực của Thân Trọng An.