Phương pháp giảm cân an toàn, hiệu quả bằng sản phẩm Slim Adela từ Avas Group

(VTC News) -

Muôn nỗi khổ giảm cân

Nếu làm một phỏng vấn nhỏ cho chị em phụ nữ để hỏi rằng họ có điều gì không hài lòng về vóc dáng của mình hay không, đảm bảo 80% câu trả lời là có. Trong đó, sẽ rất nhiều người cảm thấy tự ti về chiếc bụng mỡ hay vòng eo bánh mì, về bắp đùi và cánh tay thô to, về cân nặng vượt chuẩn... Giảm cân đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều chị em phụ nữ.

Giảm béo là mối quan tâm hàng đầu của nhiều chị em phụ nữ.

Muốn giảm cân hiệu quả bạn cần nắm vững nguyên tắc cơ bản, chính là lượng calo nạp vào (Calo In) ít hơn lượng calo tiêu hao (Calo Out). Tức là nếu bạn giữ nhiều calo trong cơ thể, nó sẽ trở thành chất béo tích tụ khiến bạn tăng cân. Nhiều người chọn cách nhịn ăn để giảm lượng Calo In, hay tập luyện thể thao để đốt cháy năng lượng dư thừa.

Diễn viên Lương Thu Trang và Lan Phương tìm đến các sản phẩm hỗ trợ để giảm cân hiệu quả.

Chế độ ăn uống là một điều rất quan trọng quyết định phần lớn sự thành công hay thất bại của quá trình giảm cân. Nhưng nhiều lúc chị em phụ nữ không thể áp dụng chế độ ăn kiêng hà khắc vì lý do sức khỏe, ảnh hưởng đến công việc và việc chăm sóc con cái, gia đình.

Nếu như không can thiệp được quá nhiều đến những thứ nạp vào cơ thể, thì có một cách khác là điều chỉnh vào chế độ thu nạp chất béo, chất dinh dưỡng của cơ thể. Điều này sẽ cải thiện một vấn đề ám ảnh của những chị em mũm mĩm là "hít không khí thôi cũng mập". Nhờ có sự hỗ trợ từ bên ngoài, quá trình giảm cân của bạn sẽ tích cực và nhanh chóng hơn.

Slim Adela - Chọn đúng phương pháp, giảm cân an toàn

Nắm bắt được vấn đề trọng điểm của việc giảm cân, Công ty TNHH Avas Group Việt Nam đã nghiên cứu thành công phương pháp hỗ trợ chuyển hóa chất béo, từ đó hỗ trợ giảm béo một cách an toàn và lành mạnh. Tất cả nằm trong sản phẩm TP BVSK với tên gọi Kẹo viên hỗ trợ giảm cân Slim Adela.

Sự kiện ra mắt Slim Adela của Avas Group nhận được nhiều chú ý.

Slim Adela ứng dụng thành công công nghệ giảm béo sinh học thuần thực vật France Tech Lipo từ các nguyên liệu thiên nhiên kết hợp nhập khẩu từ Pháp. Nhờ các nghiên cứu quy mô và khoa học, công nghệ giảm béo có trong Slim Adela có thể hỗ trợ thúc đẩy quy trình hấp thụ cholesterol nội cơ thể, chuyển hóa mỡ đóng, mỡ tích lì thành năng lượng vận động và nội năng. Vì vậy, sử dụng Slim Adela sẽ an toàn và không có các tác dụng phụ, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến cơ thể như các phương pháp giảm cân thiếu lành mạnh khác.

CEO Kim Cúc Adela tự tin vào chất lượng sản phẩm Slim Adela.

Ngoài ra, một điểm khiến người tiêu dùng có thể yên tâm là nguyên liệu sản xuất nên Slim Adela hoàn toàn từ các thành phần tự nhiên có lợi đối với sức khỏe con người: Tinh chất hạt nho xanh nhập khẩu từ Pháp là quốc gia trồng nho hàng đầu thế giới, các nguyên liệu tự nhiên được khai thác tại Việt Nam như quả bứa, rong nho, lá sen, trà xanh, nấm linh chi…

Slim Adela cũng được Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội phân tích và kiểm nghiệm không chứa chất Sibutramine - một hoạt chất tác động xấu đến hệ thần kinh trung ương tạo cảm giác no và chán ăn thường có trong sản phẩm giảm cân kém chất lượng.

Slim Adela đóng gói dưới dạng kẹo dễ ăn và tiện lợi.

Một yếu tố khác giúp Slim Adela được đánh giá cao là nhà máy với dây chuyền máy móc tiên tiến hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế GMP-WHO về thực hành sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng tốt, an toàn và thân thiện với môi trường.

Sản xuất dưới dạng bánh kẹo dễ ăn với hương vị thơm ngon tự nhiên, Slim Adela giúp người dùng sử dụng dễ dàng, tiện lợi. Một liệu trình hỗ trợ giảm béo của Slim Adela trung bình chỉ cần dùng 3 hộp, thêm 2 hộp để giữ nguyên cân nặng ở mức ổn định.

Nắm bắt được đúng phương pháp giảm cân, nỗ lực trong việc kiểm soát ăn uống và tập luyện thì Slim Adela sẽ là trợ thủ đắc lực giúp gánh nặng giảm cân của bạn vơi đi rất nhiều.